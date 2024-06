Koji su ljetni parfemi najbolji_

Parfemi (Eau de Parfum) za najtoplije i najsunčanije godišnje doba nikako nisu najbolji izbor pa stoga ljeti radije birajte laganije varijante poput toaletnih (Eau de Toilette), kolonjskih voda, ili vodice za tijelo (Body mist), piše Eurofragrance. Kao što ljeti prilagođavamo garderobu i kozmetičku rutinu toplijem dobu godine, isto moramo učiniti i s mirisima. Odabir parfema ovisno o sezoni nije samo marketinški trik jer na mirisne molekule snažno utječe temperatura.

Naime, vrućine pojačavaju miris tako što brže isparava i intenzivniji je pa za razliku od zimskih aroma koje mogu biti bogatije i teže, topliji mjeseci zahtijevaju laganije i svježije mirise. Ljeto je vrijeme za opuštanje, avanture, zabavu na otvorenom i aktivnost na plaži pa bi i miris trebao biti u skladu s tim aktivnostima.

Aromatične note

Voće i cvijeće: Ljubitelji vrlo laganih i osvježavajućih mirisa ne mogu pogriješiti s odabirom citrusnih tonova. Mandarina, limun, grejpfrut i limeta topli su, svježi, šire optimizam, radost i veselje. Ipak, oni brzo hlape pa ih je bolje pomiješati s cvijećem, jer su mirisi citrusa kratkotrajni.

Egzotično

Volite li ipak dublje, bogatije i egzotičnije arome, potražite mirise koji imaju drvenastu bazu i mliječne podtonove, poput kokosa, ili ananasa. Te su note dugotrajne te su odličan odabir i za dan i za večer. A želite li, pak, nešto snažniji, misteriozniji i senzualniji miris, izaberite sandalovinu, primjerice, koja nije toliko "teška" kao zimski mirisi, ali je ipak jača od gore navedenih, eteričnih i prozračnih.

Mirisi bude uspomene

Odavno je dokazano kako mirisi imaju moć da nas, poput nekakvog čudnoga osjećaja odvedu u prošlost. Ako volite more i na plaži se osjećate kao kod kuće, odaberite miris koji obiluje morskim notama. To su uglavnom svježi, senzualni mirisi koji podižu raspoloženje te vas "prebacuju" na plažu, čak i kada ste u uredu. Izvrstan izbor je i nježno bijelo cvijeće, poput jasmina, tuberoze, gardenije... No ipak, postoje neke cvjetne arome koje je bolje izbjeći. To su sve one koje odlikuju teške cvjetne mješavine i "ljepljive", slatke i teške arome poput pačulija, ili vanilije.

Parfemi i alergija

Da bi parfem što dulje ostavljao mirisni trag, nanesite ga na područja koja su topla i gdje je najsnažniji protok cirkulacije - na zapešća, vrat, iza koljena i s unutarnje strane laktova. Za još bolji učinak, prethodno se namažite uljem ili losionom za tijelo neutralnog mirisa jer se parfem dulje zadržava na dobro hidratiziranoj koži. Zbog kombinacije znoja, sunca i aromatičnih molekula može se pojaviti alergija ili iritacija, ali parfeme treba u tom slučaju nanositi na odjeću, potiljak, ili kosu.