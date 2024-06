Kako ukloniti uvenule cvjetove pelargonije_

Pelargonije su pravo cvjetno čudo, a uz pravilnu njegu, oduševljavat će vas neiscrpnim cvatom od proljeća do jeseni. Potrebno im je mnogo sunca, topline, vode i hranjivih tvari kako bi kontinuirano proizvodile nove cvjetove tijekom gotovo cijele godine.

Ključ ljepote za većinu sorti pelargonija također uključuje redovito uklanjanje uvenulih cvjetova i listova: za razliku od drugog cvijeća, pelargonije ulažu puno snage u razvoj novih cvjetova, a orezivanjem ćete ubrzati razvoj vaše biljke te na taj način potaknuti cvjetanje.

Ako ipak ne stižete redovito orezivati pelargonije, i za to imamo rješenje - sorte koje se same čiste.

Donosimo male tajne za savršen izgled, optimalno zdravlje i maksimalnu snagu cvata u vedrim, ljetnim danima

Za savršen izgled, optimalno zdravlje i maksimalnu snagu cvata, redovito uklanjanje uvenulih ili ocvalih cvjetova i listova važno je iz tri razloga. Prvo, pelargonije će jednostavno izgledati bolje. Drugo, sprječava se razvoj bolesti. U vlažnim uvjetima, uvenuli cvjetovi i listovi obično se zalijepe te tako čine idealno stanište za razmnožavanje gljivičnih bolesti. Također, uklanjanjem uvenulih cvjetova potiče se razvoj novih. Za razliku od drugog cvijeća, pelargonije ulažu puno snage u razvoj novih cvjetova, a orezivanjem ćete ubrzati razvoj vaše biljke te na taj način potaknuti cvjetanje.

Pojedinačni i višestruki cvjetovi

Pelargonije cvatu višestrukim cvjetovima u obliku kišobrana koji se sastoji od većeg broja pojedinačnih cvjetova. U pravilu ovi cvjetovi ne cvatu istovremeno, što znači da su neki već uvenuli, dok drugi još nisu ni procvjetali. Čak i ako su vidljivi neki smećkasti cvjetovi, stručnjaci i ljubitelji pelargonija smatraju štetnim uklanjanje svih cvjetova iz kišobrana. U tom slučaju, trebalo bi samo ukloniti pojedinačne cvjetove koji su uvenuli. Međutim, ako imate puno pelargonija, to može biti prilično dugotrajan proces. Gledajući dugoročno, svakako je bolje ukloniti i cijeli kišobran nego zanemariti problem s uvenulim cvjetovima i listovima. Također, važno je napomenuti da zanemarivanje može biti puno opasnije kod polu-dvostrukih ili dvostrukih pelargonija usporedimo li ih s pelargonijima s jednostrukim cvatom.

Za održavanje pelargonija ne trebaju ni škare

Za uklanjanje uvenulih cvjetova ne trebate nož ili škare. Ako su cvjetići uvenuli, ali još nisu suhi, odlomite ih pojedinačno pri dnu stabljike. Da biste uklonili cijeli kišobran, prstima pratite stabljiku dok ne pronađete bazu mladice, a zatim ga odlomite suprotno od smjera rasta.

Ključ je u odabiru vremena

Pelargonije se lakše čiste kada su stabljike pune tekućine, uobičajeno nekoliko sati nakon zalijevanja ili obilne kiše. One su otporne i jednostavne za održavanje, osim u slučaju podneblja koja su sklona jakim kišama i olujnim nevremenima. Kiša i jaki vjetrovi posebno su problematični za sorte s velikim, polu-dvostrukim i dvostrukim cvjetovima. U slučaju da ih ne možete skloniti od kiše, uklonite mokre i oštećene cvjetove i listove što je prije moguće nakon lošeg vremena.

Pelargonije koje se same čiste

Ako ne volite redovito orezivati pelargonije, sorte koje se same čiste su dobar izbor za vas. One same otpuštaju ocvale cvjetove i obično odmah proizvode nove, međutim, uvenule listove i dalje trebate sami ukloniti. Pelargonije koje se same čiste uglavnom možete pronaći među visećim sortama.