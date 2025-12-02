Koje suplemente treba uzimati zajedno?

Dobivanje prave dnevne doze esencijalnih vitamina i minerala prilično je važno za svakodnevno blagostanje. No osim samog podsjećanja da uopće uzmete dodatke, stručnjaci za zdravlje kažu da je važan i redoslijed u kojem ih uzimate.

"Nutrijenti ne djeluju izolirano - oni surađuju na dva načina: podržavaju funkcije tijela i međusobno si pomažu u boljoj apsorpciji," kaže Madalena Vieira Costa.

"Osim toga, neki vitamini i minerali mogu međusobno blokirati apsorpciju. Zato, iako se opći multivitamin može činiti praktičnim rješenjem, nije uvijek najbolji izbor ako pokušavate riješiti određeni manjak."

Želite izvući maksimum iz sljedeće kupnje dodataka? Otkrivamo nutritivne "power" parove koje trebate znati...

Za više energije kombinirajte vitamin C i željezo

U Ujedinjenom Kraljevstvu procjenjuje se da 3% muškaraca i 8% žena ima anemiju uzrokovanu manjkom željeza - stanje koje nastaje kada tijelu nedostaje željeza za proizvodnju zdravih crvenih krvnih stanica. Tipični simptomi uključuju umor, vrtoglavicu i glavobolje.

"Uparivanje dodatka željeza s vitaminom C može povećati njegovu apsorpciju."

"Može biti teško podići razinu željeza ako je već niska, ali kombiniranje dodatka željeza s hranom bogatom vitaminom C, poput agruma ili paprike, može povećati apsorpciju u tijelu," kaže Madalena. "Ako ste u žurbi, možete uzeti i gumeni vitamin C, ali gdje god je moguće preporučujemo pristup 'prvo hrana'."

Vitamin D i kalcij su dobar par

Britanska zaklada za prehranu (BNF) procjenjuje da otprilike polovica žena i 20% muškaraca starijih od 50 godina doživi prijelome. Prema BNF-u, do tih bolnih ozljeda najčešće dolazi zbog niske čvrstoće i gustoće kostiju.

"Kalcij ima glavnu ulogu u razvoju i održavanju snažnih kostiju, što je posebno važno za žene nakon menopauze kako bi zadržale gustoću kostiju i spriječile osteoporozu," napominje Sonia Sadique.

"Kada su razine vitamina D niske, tijelo može apsorbirati samo oko 10 do 15% kalcija iz hrane. Uz dovoljno vitamina D, apsorpcija može porasti na 30 do 40%."

Kalcij bismo trebali moći dobiti iz prehrane, ali naše tijelo može osigurati dovoljno vitamina D uglavnom iz izravne sunčeve svjetlosti ili dodataka.

Magnezij i vitamin D su dobri prijatelji

Kad prehlade i gripa krenu kružiti, vrijedi poduzeti dodatne mjere za podršku imunitetu.

Među najboljim kombinacijama su vitamin D i magnezij, za koje je pokazano da smanjuju upalu, podupiru proizvodnju imunoloških stanica i pomažu u upravljanju stresom.

"Malo ljudi zna da dodaci vitamina D dolaze u neaktivnom obliku koji tijelo ne može izravno koristiti," objašnjava Madalena.

"Treba nam magnezij da ovaj neaktivni vitamin D pretvorimo u aktivni oblik i iskoristimo njegove koristi. Bez dovoljno magnezija, vitamin D koji kupite i uzimate neće biti učinkovit."

No postoji važna napomena: "Magnezij može stupati u interakcije s nekim lijekovima i ima više kontraindikacija, koje često mogu nadmašiti koristi suplementacije," upozorava Madalena

Omega-3 i vitamin D

Omega-3 masne kiseline, prisutne u hrani poput ribe i lanenih sjemenki, dugo se povezuju s kardiovaskularnim koristima. Studija iz 2015. pokazala je da te esencijalne masnoće smanjuju trigliceride u krvi, čije su visoke razine povezane s većim rizikom od srčanog i moždanog udara.

"Dodavanje vitamina D u zimskim mjesecima može pomoći apsorpciji omega-3 masnih kiselina," kaže Madalena. "Vitamin D je vitamin topljiv u mastima, a omega-3 su također masti, pa si mogu međusobno poboljšati apsorpciju. Djeluju sinergijski u tijelu i, osim što štite srce, dijele slična svojstva poput smanjenja upale, jačanja kostiju i imuniteta."

Za jednostavan način unos ove kombinacije, Madalena preporučuje svakodnevno uzimanje ulja jetre bakalara jer sadrži i omega-3 i vitamin D. Uvijek prvo pročitajte deklaraciju.

Za dodatni boost - vitamin K2 i D

Vitamin K2 i vitamin D snažan su tim u zaštiti kostiju jer zajedno osiguravaju učinkovitu apsorpciju kalcija.

"Uzimanje vitamina D i K2 može donijeti veće koristi nego uzimanje svakog zasebno," kaže Sonia.

Objašnjava: "Vitamin D povećava apsorpciju kalcija i opće zdravlje kostiju, a vitamin K2 pomaže usmjeriti taj kalcij u kosti i zube, sprječavajući da se nakuplja u arterijama. Ovaj je učinak posebno koristan za žene u perimenopauzi jer može pomoći u sprječavanju gubitka koštane mase i podržati kardiovaskularno zdravlje."

Sve u svemu, dobro je znati ove kombinacije...