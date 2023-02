Koja je razlika između američkog i europskog ruleta?

Velika popularnost online casina u Hrvatskoj i u svijetu donijela je brojne nove priređivače igara na sreću na tržište i privlači tisuće igrača diljem svijeta svakoga dana. Uzbuđenju koje donosi mogućnost osvajanja milijunskih jackpotova igrajući omiljene casino igre i izdašni bonusi koje casina dodjeljuju, malo koga mogu ostaviti ravnodušnim pa ne iznenađuje da se sve više i više ljudi odlučuje dati šansu nekom od popularnih online casina.

Iako svaki vrhunski hrvatski online casino nudi širok izbor casino igara svojim korisnicima, malo koja casino igra ima veliku popularnost kao rulet. Upravo je ova igra jedna od prvih asocijacija kada se spomene casino i rijetko što pruža jednako uzbuđenje kao okretanje poznatog crveno-crnog kotača.

Na prvu bi mogli pomisliti kako je rulet vrlo jednostavna igra, dvobojni kotač sa brojčanim oznakama se rotira, a loptica određuje da li će igrač ostvariti dobitak ovisno o tom da li zastane upravo na onom broju na kotaču na koji je postavljena oklada na mapi na stolu.

Međutim, svi oni koji su nekada htjeli zaigrati rulet mogli su primjetiti da postoji nekoliko različitih verzija ove igre, točnije tri verzije: francuska, američka i europska, a najpopularnije su posljednje dvije. Koja je razlika među ovim verzijama igre?

Kako je nastao rulet?

Prvi rulet je izumljen u 17. stoljeću, a ideja je potekla od izumitelja imena Blaise Pascal, koji je bio poznati matematičar i fizičar. Njegova namjera je bila izmisliti stroj koji bi mogao raditi bez privlačenja vanjske energije, no slučajno je napravio jednu od najpopularnijih casino igara u povijesti.

Prve verzije ruleta na kotaču su sadržavale 38 džepova, uključujući običnu i duplu nulu, a dupla nula je donosila kući značajnu prednost. S vremenom male izmjene dovele su do stvaranje različitih verzija igre pa ih tako danas imamo tri, kao i različite strategije, koeficijente i prednosti, ovisno o tome koju verziju odaberete.

Glavne razlike između američkog i europskog ruleta

Razlika između američkog i europskog ruleta može se uočiti već prvim pogledom na samo kolo, nevažno da li rulet igrate u fizičkoj poslovnici casina ili na stranicama omiljenog online casina.

Američka verzija ruleta na kotaču je zadržala originalnih 38 džepova s brojevima na kojima može zastati kuglica. Izmjenjuju se crveni i crni brojevi od 1 do 36 i dva zelena džepa označena s jednom i dvostrukom nulom.

Europski rulet sadrži samo jedan zeleni džep uz standardnih 36 crveno - crnih džepova, a na zelenom džepu upisana je jedna nula. Brojevi na kotačima ne nalaze se u istom rasporedu na europskom i američkom kotaču, no to ne utječe na način igranja same igre.

Iako se ova razlika u broju zelenih džepova može činiti kao mala razlika, ona potencijalno može imati veliki utjecaj na ishod partije ruleta.

Prednost europskog ruleta

Izbacivanjem drugog zelenog džepa s duplom nulom na kotaču europskog ruleta, ukupan broj džepova smanjen je s 38 na 37 što za igrače znači da su šanse da loptica padne na broj na koji se igrač kladio veće, dok je prednost kuće smanjena. Točnije, kod europskog ruleta prednost kuće je 2,3%, a kod američkog je taj postotak skoro dvostruko veći i iznosi 5,26%.

Manji broj džepova nije jedina prednost europskog ruleta, tu je i pravilo pomalo neobičnog naziva La Partage ili U zatvoru, koje igračima koji odaberu okladu 1:1 prije okretanja kotača, na crveno ili crno, parno ili neparno, daje pravo da zadrže okladu još jedno okretanje, bez gubitka, ako loptica zastane na zelenom, nultom džepu, dok svi drugi igrači gube svoje uloge.

Uz sve navedeno možemo zaključiti da igranje europskog ruleta ima veće prednosti za igrača od igranja američke verzije i jedan je od razloga zašto se prilikom igranja u online casinima većina igrača odlučuje za igranje upravo europske inačice ove popularne igre.

Kada je riječ o fizičkim poslovnicama casina, američki rulet je moguće igrati samo na području Sjedinjenih Američkih Država, dok se u ostatku svijeta može pronaći samo europski rulet.