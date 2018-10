Klimatske promjene (više) nisu šala

Predsjednik SAD-a Donald Trump u međuvremenu je uvjeren da su klimatske promjene realnost, ali sumnja da su ljudi odgovorni za njih. "Ne poričem klimatske promjene", rekao je Trump u intervjuu za američku postaju CBS. „Ali bi se mogle vratiti na staro stanje. Znate, mi ovdje pričamo o milijunima godina."

On je također rekao da ne zna jesu li točne analize znanstvenika prema kojima čovječanstvo snosi odgovornost za zagrijavanje Zemlje. "Znanstvenici imaju političku agendu", rekao je Trump i dodao da ne želi da zbog mjera u cilju očuvanja klime budu izgubljeni milijuni radnih mjesta i milijarde dolara.

U vremenu prije predsjedničkog mandata Trump je više puta ismijavao upozorenja o klimatskim promjenama, te govorio kako smatra da je globalno zagrijavanje "šala".

Odlazi li ministar obrane Mattis?

U intervjuu je Trump također potaknuo spekulacije o mogućem odlasku ministra odbrane Jamesa Mattisa iz vlade. "Moglo bi biti" da Mattis napusti svoju funkciju, rekao je Trump. On je predbacio šefu Pentagona da je previše blizak oporbenoj Demokratskoj stranci. Istovremeno je Trump dodao: "No, general Mattis je dobar lik. Mi se dobro razumijemo. On bi mogao otići. Mislim, kad-tad svatko odlazi."

Suprotnost predsjedniku

U najnovijoj knjizi novinarske legende Boba Woodward se citira ministra obrane SAD-a, izjava kojom on, kako stoji u knjizi, tvrdi da Trump ima intelektualne sposobnosti "učenika petog ili šestoga razreda".Mattis je u američkoj vladi na glasu kao protuteža Trumpu i njegovom često otresitom odnosu prema saveznicima Sjedinjenih Američkih Država. Početkom mjeseca je ministar obrane neposredno uoči sudjelovanja na sjednica Vijeća NATO-a u Bruxellesu rekao da SAD čvrsto stoji uz transatlantski obrambeni savez. Trump je to u prošlosti više puta dovodio pod znak pitanja.

EU iskorištava SAD

Predsjednik je u intervjuu komentirao i trgovinski rat s EU-om i predbacio Uniji ponovo da se ponaša neprijateljski. "Europska unija je utemeljena kako bi nas iskoristila u trgovini", smatra Trump. "I to je ono što su oni radili", rekao je i dodao: "Nitko se ne odnosi prema nama gore od Europske unije".

U srpnju se Trump s predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom sporazumio načelno oko toga da trgovinski konflikt bude okončan i da kaznene carine na industrijsku robu koje su podignute na obje strane budu - ukinute. No, konkretnog ugovora o tome do sada još nema.

Putin umiješan u napade

Još jedna tema u intervjuu CBS-u bio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Trump smatra da je moguća umiješanost šefa Kremlja u atentate. Trump je na pitanje slaže li se da je ruski predsjednik umiješan u ubojstva otrovima rekao: "Vjerojatno jest, da. Vjerojatno". I dodao: "Naravno da to nisu trebali napraviti".

Bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova kći Julia su u ožujku u Velikoj Britaniji otrovani novičokom i za dlaku su izbjegli smrt. Velika Britanija za taj napad odgovornima smatra ruske agente. Kremlj to izričito demantira.

Američki predsjednik je istodobno naglasio da on u svom osobnom odnosu prema Putinu nastupa "vrlo oštro". U srpnju, nakon konferencije za novinare s Putinom nakon samita dva predsjednika održanog u Helsinkiju, Trumpa se oštro kritiziralo u SAD-u. Zgražanje je izazvala činjenica da Trump nije jasno stao iza američkih sigurnosnih službi, koje su Rusiji predbacile miješanje u predsjedničke izbore 2016. godine.

Trump je u intervjuu za CBS rekao da su se Rusi miješali u predizbornu kampanju: "No, ja mislim da se i Kina miješala". Dodao je i kako smatra da je Kina "veći problem".