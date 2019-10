Klimatska pobuna širom svijeta

Akcije se održavaju širom svijeta u velikim gradovima među kojima su Berlin, London, Pariz, Madrid, Amsterdam, New York i drugi.

Aktivisti za zaštitu klime iz pokreta Extinction Rebellion u Berlinu su u ponedjeljak blokirali dva najvažnija prometna čvorišta. Nekoliko sati nakon početka akcije, prema navodima policije, na ulicama Berlina bilo je oko 1000 aktivista.

Grupa Extinction Rebellion (Pobunjenici protiv izumiranja) je svoje djelovanje prvobitno započela u Velikoj Britaniji. Prema navodima te skupine, od studenoga prošle godine postoje i u Njemačkoj. Oni između ostalog zahtijevaju da nacionalne vlade odmah proglase klimatsko izvanredno stanje. Prema njihovom mišljenju, sve političke odluke koje stoje na putu prevladavanju klimatske krize moraju biti revidirane. Već do 2025. godine sve emisije stakleničkih plinova, prouzrokovane od strane čovjeka, moraju biti smanjene na nulu, zahtijeva ova grupa. „Narušavamo svakodnevnu rutinu koja uništava osnove za naš život. Nastavljamo prosvjede sve dok vlade ne budu primjereno reagirale", priopćili su članovi grupe o razlozima zbog kojih su se odlučili na blokadu ulica.

"Ne vidimo drugi put"

Eva Escosa-Jung iz Extinction Rebellion je o prvom danu prosvjeda u Berlinu rekla: „Danas počinje globalna pobuna protiv izumiranja. Ometamo (između ostalog i promet - op.a.) jer ne vidimo drugi put za uvođenje sveobuhvatnih i dubokih promjena koje će spasiti klimu." Ona kaže da je klimatska politika vlade u Berlinu zakazala. „Šume gore, razina mora raste, kiselost oceana je sve veća i širom svijeta masovno izumiru divlje životinje - čovječanstvu prijeti po život opasna katastrofa", rekla je Escosa-Jung. Extinction Rebellion, kako ona kaže, ne koristi nasilje već kreativnost.

Za razliku od pokreta Fridays for Future aktivisti Extinction Rebellion su, prema vlastitim navodima, spremni prekršiti zakone kako bi izrazili svoje zahtjeve. Legalne demonstracije i parlamentarni procesi u proteklih 30 godina nisu doveli do neophodnih promjena u svrhu zaštite klime, naveli su organizatori. No oni naglašavaju da sve akcije koje provode trebaju proći mirno. Za to bi se trebali pobrinuti medijatori koji bi trebali spriječiti sukobe između policije ili vozača automobila.

Ugrožavanje demokracija

„Razumijem nestrpljenje mnogih", rekla je Malu Dreyer, članica Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD). „Pozdravljam pravovremene akcije bilo koje vrste koje jasno ukazuju na hitnost zadataka", rekla je ona, ali i istodobno upozorila: „Naravno za sve vrijedi da moraju ostati nenasilne."

Liberalna stranka je, s druge strane, upozorila da pokret ima antidemokratske karakteristike: „Ekstremnim zahtjevima za zaštitom klime aktivisti ove grupe dovode u pitanje demokraciju", rekao je šef FDP-a Christian Lindner. „Aktivisti za zaštitu klime i Zeleni bi se trebali distancirati od antidemokratskih i djelomice totalitarnih izjava ove grupacije", rekao je on. Zaštita klime nije opravdanje za nasilje koje započinje blokadama, rekao je on.

I političar Zelenih Boris Palmer je kritizirao Extinction Rebellion. „Postoje dobri razlozi da se konačno zahtijeva odlučno djelovanje u cilju zaštite klime. No tko pri tome odbacuje demokraciju i pravnu državu će, prilično je jasno, izgubiti i borbu protiv klimatskih promjena. Prosvjedi da, pobuna ne", rekao je on.