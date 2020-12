Kino Cirkus u klubu 'Močvara' u Zagrebu

Posljednja ovogodišnja Kino Cirkus projekcija održat će se u klubu 'Močvara' u Zagrebu u suradnji s Cirkoramom. U subotu, 12. prosinca, u 19 sati, bit će prikazan međunarodno nagrađivani dokumentarni film 'Even When I Fall' engleskih redateljica Sky Neal i Kate McLarnon.

Tinejdžerice Sheetal i Saraswoti upoznale su se u utočištu u Katmanduu, gdje su dovedene iz indijskog cirkusa kojem su bile prodane kao djeca. Sheetal i Saraswoti preživjele su trgovinu djecom, ali kakva je budućnost ovih mladih žena koje se vraćaju kući u Nepal, u dom kojeg se jedva sjećaju? "Even When I Fall (https://evenwhenifall.com/) više od 6 godina prati život Sheetal i Saraswoti - od ponovnog prihvaćanja očaravajućih cirkuskih vještina kojima vladaju do pokretanja prvog i jedinog suvremenog nepalskog cirkusa. Zajedno s još 11 preživjelih mladih žena, osnivaju Circus Kathmandu (https://circuskathmandu.com/), osiguravajući sebi sredstva za život i istovremeno radeći na obrazovanju i pomicanju stigme sa žrtvama trgovanja ljudima.

Ovaj intimni, prelijepi film koristi vizualnu snagu cirkusa da pruži jedinstvenu perspektivu složenog svijeta trgovine ženama.



Facebook event

Film se prikazuje s engleskim podnaslovima.

Filmska projekcija „EvenWhen I Fall" dio je projekta "Cirkus na margini" nositelja ROOM 100 i partnerskih organizacija Cirkus Kolektiv, Festival mediteranskog filma Split, Udruge za promicanje kulture i umjetnost Dobre Dobričević, Udruge za kulturu i umjetnost Punktum i udruge Cirkorama. Program se provodi kroz platformu Clubture network.

Donatori programa i razmjene i suradnje su: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb - gradski ured za kulturu, Zaklada Kultura nova i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva / kroz projekt Centri znanja.