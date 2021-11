Kingston FURY u prodaju pušta novi PCIe 4.0 NVMe SSD

Kingston FURY, gaming podružnica u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, danas je objavio Kingston FURY Renegade SSD, novu generaciju PCIe 4.0 NVMe M.2 pogona za igrače, entuzijaste i korisnike koji trebaju više. Kingston FURY Renegade SSD omogućava nevjerojatne performanse u visokim kapacitetima koristeći najnoviji Gen 4x4 kontroler i 3D TLC NAND.

Maksimalno povećavajući dostupnu širinu pojasa PCIe 4.0 sučelja, Kingston FURY Renegade SSD dostiže brzine do 7300/7000 MB/s čitanja/pisanja1 i do 1 000 000 IOPS1 kako bi omogućio izvrsnu dosljednost za izvanserijsko gaming iskustvo. Pogon je optimiziran kako bi skratio vrijeme pokretanja videoigara i aplikacija, olakšao streamanje i snimanje, i generalno poboljšao odzivnost vašeg sustava. Dostupan u visokim kapacitetima do 4 TB, korisnici mogu pohraniti veliku količinu svojih najdražih igara i datoteka, a da im ostane još mjesta za najnovije naslove. Kao dodatak znatnim brzinama i ogromnom prostoru za pohranu, Kingston FURY Renegade SSD kombinira mali M.2 faktor oblika s naprednim niskoprofilnim, aluminijskim rasipačem topline od grafena kako bi vaš pogon ostao hladan tijekom intenzivnog korištenja i donio superiorne performanse čak i najmanjim prostorima unutar stolnih i prijenosnih računala za gaming.

„Kingston FURY Renegade SSD gura granice PCIe Gen4 tehnologije kako bi opremio korisnike s pohranom visokih performansi potrebnom za nadogradnju njihove gaming konfiguracije i cjelokupnog iskustva", rekao je Tony Hollingsbee, voditelj SSD poslovanja za Kingston EMEA. „Korisnici mogu kombinirati Kingston FURY Renegade SSD s Kingston FURY asortimanom memorijskih proizvoda kako bi složili ultimativnu kombinaciju koja će im pomoći dominirati u igrama".

Kingston FURY Renegade SSD je trenutno dostupan u kapacitetima od 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Kingston FURY Renegade SSD je podržan ograničenim petogodišnjim jamstvom4 i besplatnom tehničkom podrškom. Za više informacija posjetite kingston.com.