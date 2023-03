Kingston FURY dodaje overclockiranje

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM je memorijski modul poslužiteljske klase koji ima mogućnost overclocka. Dizajniran je da zadovolji računalne zahtjeve radnih stanica sljedeće generacije i vrhunskih stolnih računala.

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ovi pružaju visoku propusnost i povećanu pouzdanost koju korisnici poput kreatora, inženjera i podatkovnih stručnjaka trebaju kako bi zadovoljili zahtjeve radnog opterećenja najnovijih aplikacija. Sve to bez žrtvovanja integriteta podataka i vrhunske ocjene kvalitete koju pronalazimo u memoriji poslužiteljske klase. DDR5 s Registered DIMM značajkom sadrži on-die ECC ugrađen u DRAM memorijsku komponentu i podržava ECC na razini modula, što ga čini sposobnim za otkrivanje i ispravljanje višebitnih pogrešaka.

Uz Plug N Play pri 4800MT/s , Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM omogućuje automatski overclock bez potrebe za petljanjem s postavkama. Korisnici mogu birati i između jednog od Intel XMP 3.0 certificiranih i kvalificiranih četverokanalnih ili osmokanalnih kompleta za matičnu ploču koji ostvaruju brzine do 6000MT/s s tvornički podešenim vremenima, brzinama i naponom.

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ovi dostupni su u pojedinačnim modulima kapaciteta do 32 GB, kompletima od 4 do 128 GB i kompletima od 8 do 256 GB. 100 posto testiran na brzinu i podržan ograničenim doživotnim jamstvom i pouzdanošću Kingstona.

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM Broj dijela Opis KF548R36RB-16 16GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade PnP KF548R36RBK4-64 64GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 4) FURY Renegade PnP KF548R36RBK8-128 128GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 8) FURY Renegade PnP KF548R36RB-32 32GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade PnP KF548R36RBK4-128 128GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 4) FURY Renegade PnP KF548R36RBK8-256 256GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 8) FURY Renegade PnP KF556R36RB-16 16GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade XMP KF556R36RBK4-64 64GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 4) FURY Renegade XMP KF556R36RBK8-128 128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 8) FURY Renegade XMP KF556R36RB-32 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade XMP KF556R36RBK4-128 128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 4) FURY Renegade XMP KF556R36RBK8-256 256GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Komplet od 8) FURY Renegade XMP KF560R32RB-16 16GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM FURY Renegade XMP KF560R32RBK4-64 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (Komplet od 4) FURY Renegade XMP KF560R32RBK8-128 128GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (Komplet od 8) FURY Renegade XMP

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM značajke i specifikacije: