King Prawn u petak dolaze u Vintage Industrial Bar

Jedan od kultnih bendova engleske underground scene, King Prawn, 17 godina nakon posljednjeg nastupa na našim prostorima vraćaju se u Zagreb 13.9. da bi s nama ispratili ljeto i napunili nas elanom za nadolazeću jesen.

Njihova zarazna melodična glazba, nastala pod utjecajem The Dead Kennedysa, Crassa, Public Enemyja, Rage Against The Machinea i Boba Marleya, sadrži elemente punka, rocka, hardcorea, metala, ska, duba, reggaea i hip-hopa, žanr koji oni sami nazivaju wildstyle, priskrbila im je titulu jednog od najzabavnijih live bendova. Zbog njihove beskompromisnosti u stvaranju, političkih tekstova u pjesmama i mješavine ponekad, naočigled, nespojivih glazbenih stilova, često ih se uspoređuje baš s Rage Against The Machineom.

Bend su oformili Al Rumjen (vokal) i Devil Hands (gitara) 1993. godine u Londonu, a ubrzo im se priključuju Barbar Luck (bas) i Nikolai Jones (bubanj). Dvije godine kasnije objavljuju svoj prvi studijski album „First Offence" koji je producirao Martin Kent, gitarist Skunk Anansieja, a 1998. izlazi drugi, live, studijski album „Fried in London" koji je producirao Harvey Birrell (Therapy?, Crass, Buzzcocks). Iste te godine nominirani su kao najbolji britanski novi bend za nagradu časopisa Kerrang!, odlaze na turneju s Madnessom, 2000. godine objavljuju album „Surrender to the Blender", Therapy? ih pozivaju da im se pridruže kao predgrupa na europskoj turneji, a nominirani su za nagradu Spirit of Independence. Četvrti album „Got the Thirst" izlazi 2002. godine i na njemu se nalazi njihov najpoznatiji singl „The Dominant View" kojim izlaze iz granica undergrounda i šire već izrazito veliku bazu fanova, pjesma se redovito pušta na radiju, spot se vrti na televiziji, odlaze na turneju po Japanu, da bi sljedeće, 2003. godine, na vrhuncu popularnosti uzeli privremenu stanku, koja je potrajala predugih 10 godina.

Poslije razlaza bubnjar Nikolai Jones osnovao je Left Step Band, basist Barbar Luck započeo je u početku samostalnu karijeru, da bi kasnije osnovao bend East End Trinity, dok se pjevač Al Rumjen preselio u Italiju i postalo vokal kultnih Asian Dub Foundationa, s kojima je snimio dva studijska albuma.

Nakon 10 godina djelovanja u drugim projektima, članovi benda koji je postavio temelje ska-punk scene opet se okupljaju u originalnoj postavi, izuzev basista Barbara Lucka, kojeg je zamijenio Zac Chang, u postavu još dodaju brass sekciju i klavijature i kao sedmorka službeno se vraćaju na scenu nastupima na jednim od najznačajnijih engleskih festivala, onima u Readingu i Leedsu. U travnju ove godine objavili su 5. studijski album „The Fabulous New Sounds of...", koji je i publika i kritika s oduševljenjem dočekala, izdanje koje slušatelja vodi na vibrantno i eklektično putovanje kroz njihovu dosadašnju glazbenu ostavštinu.