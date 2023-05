King Krule premijerno u Hrvatskoj

Archy Marshall poznatiji kao King Krule osvojio je naklonost publike i kritike sa svojom glazbom koja spaja elemente punka, jazza, s hip-hopom, darkwaveom i trip-hopom kao i prepoznatljivim vokalom baritona. Mediji ga uspoređuju s Joeom Strummerom i Billyjem Braggom, nazivaju ljutim mladićem popa, a on u svojoj glazbi zadire duboko u osobne teme, pa daje i dašak romantike. Spotovi mu broje milijune pregleda, na Spotifyju ga redovito sluša više od miijun i pol slušatelja, svijet je obišao s brojnim turnejama i nastupima na najvećim festivalima poput Glastonburyja ili Primavere, dok u Zagreb dolazi u sklopu velike turneje koja prati objavu novog albuma "Space Heavy".

King Krule - "Rock Bottom"

Ovaj londonski vokalist, kantautor i producent, glazbu je počeo stvarati kao Zoo Kid te objavio EP "U.F.O.W.A.V.E." Kao King Krule na sceni se pojavljuje 2011. godine s istoimenim EP-om, a upravo je taj materijal Pitchfork opisao kao važan trenutak u vremenu njegovog nemirnog i madenačkog razvoja.

Godinu kasnije BBC ga nominira za najbolji zvuk 2013. u anketi prema kojoj glazbeni profesionalci iz UK-a pronalaze najbolje nove talente. Debi album "6 Feet Beneath the Moon" objavljuje na svoj 19. rođendan, mediji kao što su The FADER, New York Times, Pitchfork, NME, the Wall Street Journal ga svi redom hvale, dok live izvedbe singlova "Easy Easy" i "A Lizard State", u "Late Show" emisijama Davida Lettermana i Conana O'Briena postaju viralne.

King Krule - "A Lizard State"

Archy Marshall potom 2015. objavljuje "A New Place 2 Drown" pod vlastitim imenom, a album prate knjiga i kratki film. 2017. uslijedio je treći album objavljen kao King Krule, a hvaljeni "The Ooz" Pitchfork uvrštava na listu najbolje nove glazbe i svrstava na službenu ljestvicu najboljih albuma, dobiva nominaciju za The Mercury Prize kao i IMPALA za europski album godine. Singl "Dum Surfer" izveden na BBC-u i emisiji "Later...With Jools Holland" još jednom osvaja internet, kao i "King Krule - Live On The oon", koncert objavljen 2018. na YouTubeu.

King Krule - "Live On The Moon"

Treći album, hvaljeni "Man Alive!", King Krule objavljuje kao odgovor na energiju koja prati njegovo konstantno turiranje i činjenice da je usred snimanja saznao da će postati otac. Najavljen singlovima "(Don't Let The Dragon) Draag On", "Alone, Omen 3" i "Cellular", a mediji poput NME pišu da se kroz njega cijeli svijet vidi koliko sjaji Marshallova kreativnost.

Najnoviji album "Space Heavy" King Krule objavit će 9. lipnja, a pisan u periodima putovanja između Londona i Liverpoola, mjestima koja naziva domom, označava Archyjevu opsjednustost prostorom između. Prostor je to koji govori o snovima o ljubavi, izgubljenoj povezanosti, ljudima koje gubimo i situacijama u kojima nas svemir kažnjava. Rezultat je album koji istražuje i pokazuje zvučni svijet King Krulea, a premijerno će ga hrvatska publika moći čuti u zagrebačkoj Tvornici kulture 1. studenog.

King Krule - "Easy Easy" (live)

Early bird ulaznice su u prodaji će se naći od petka, 5. svibnja u 10:00 po cijeni od 26 eura, a ta cijena vrijedit će do 14. svibnja. Dan nakon, 15. svibnja, cijena se penje se na 28 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 32 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na Eventim.hr.