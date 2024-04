Kineski auti dolaze u Europu

Gledano očima špeditera, automobili su posebna roba. S jedne strane nisu baš tako glomazni kao atomski reaktor ili naftna platforma, ali su ipak previše veliki da bi ih se negdje slagalo u police. I definitivno ih se ne može „ukrcavati lopatom" kao ugljen ili kukuruz, gdje nitko neće opaziti ni najmanju ogrebotinu ili udubinu u limu.

To znači da svaki automobil treba oko 10 četvornih metara prostora čak i kad samo stoji i čeka sljedeći korak. A to postaje problem za luke specijalizirane za transport automobila kao što su u Njemačkoj Emden i još veći, Bremerhaven.

Emden je prije svega luka koncerna Volkswagen, a Bremerhaven je jedna od najvećih luka te vrste u čitavom svijetu. „Svi poznatiji špediteri automobila redovito koriste našu luku i svake godine tu pristane preko 1000 CarCarriera", kaže nam Julia Wagner iz BLG Logistics Group u Bremerhavenu. To znači preko 1,7 milijuna vozila godišnje, a „skladišni kapaciteti" - što u ovom slučaju jednostavno znači koliko auta parkiralište može primiti - su oko 70 tisuća vozila.

Svugdje u Europi je isto

No i u luci vide kako su se stvari promijenile, najkasnije od prošle godine: „Dugo vremena smo tu imali 80 posto automibila za izvoz i ukrcaj, a 20 posto za uvoz i iskrcaj. Ali taj odnos je u međuvremenu nekih 50-50", kaže nam glasnogovornica logistike. No isto tako je sve više automobila u luci, jednako kao i u dvostruko većoj luci od Bremerhavena, u belgijskoj luci Zeebrugge. „Tako je u svim europskim lukama u kojem se prekrcavaju automobili u velikim razmjerima", svjedoči nam Elke Verbeelen iz luke Antwerpen/Brugge. „Problem nije samo u volumenu uvezenih automobila, nego prije svega u tome da ih se ne odvozi iz luke dovoljno brzo."

I tamo se ljute na neke medije koji tvrde kako su luke „začepljene" uvezenim automobilima: mjesta još ima i problema u osnovi nema - ako se ne računaju problemi proizvođača i distributera. Jer naravno da i parkiranje u luci košta, a košta i ta „zamrznuta" vrijednost i kapital koji je zapeo između tvornice i kupca.

Bez potpore i manje kupaca

No čak i prema markama automobila koji čekaju u luci nije moguće reći, gdje je tu došlo do zastoja. Jer i proizvođači sa Zapada kao što je Tesla svoja vozila dijelom rade u Kini, a mnogi proizvođači vozila za tržišta Azije ili SAD tamo imaju i pogone, dobrim dijelom i zato da bi izbjegli carine i troškove. Isto tako, određen dio automobila nikad neće tek tako stajati na parkiralištu luke nego ih se transportira u kontejnerima - bilo da su to vozila iz najgornje kategorije, ali i posebna vozila za konkretne kupce. U luci niti ne znaju, koliko takvih kontejnera ima, ali to i nije njihov problem.

Naravno da i Julia Wagner u Bremerhavenu primjećuje kako e-automobili u Njemačkoj teže nalaze kupca i duže stoje u luci otkako su ukinute državne potpore građanima za njihovu kupnju. Elke Verbeeln iz luke Zeebrugge dodaje i čitav niz drugih razloga za takvo gomilanje e-automobila u luci. Tu je i promjena načina prodaje gdje sve više proizvođača „nudi direktnu prodaju kupcima pa tako automobil ostaje u luci, a ne u izložbenom salonu predstavnika."

Neka „pametan auto" i pokaže svoju pamet

Osim toga je porastao ukupan broj automobila koje prolaze kroz europske luke. Doduše još nije dostignuta razina prije korone, ali znatno je više vozila nego u doba pandemije 2020. i 2021. Problem je i nedostatak vozača u špediciji kod transporta po kopnu, tako da svi ti automobili onda i duže stoje kod njih u luci, smatra Elke Verbeelen.

Osoblje je problem i u utovaru vozila na brod: tu u normalnim okolnostima jedan djelatnik mora sjesti za upravljač i uvesti ga na brod, a tamo mu najmanje još jedna osoba mora pomoći smjestiti ga prema planu utovara, a onda ga treba i učvrstiti da bi neoštećen prešao i preko ozbiljnijeg mora. Kako piše list Ostfriesen Zeitung, tu koncern Volkswagen u luci Emden planira eksperiment AutoLog: mnogi automobili su već ionako opremljeni za autonomnu vožnju i tu se radi na modulu programa gdje bi se onda ti automobili „sami od sebe" doveli na svoje mjesto na brodu i onda opet iskrcali.

Taj projekt podupire i njemačko ministarstvo prometa i trebao bi potrajati do 2026. Uspjeh takvog projekta bi samo u luci Emden uštedio i do 2000 radnih mjesta, a otvara se i mogućnost da se to prenese na čitav lanac distribucije, od tvornice pa do izložbenog salona. Onda bi i parkirališta u lukama mogla biti bitno praznija.