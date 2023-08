Kikirikijem protiv depresije

Kikiriki je jedna od namirnica na koju najčešće ne obraćamo pažnju - grickamo ih onako, u prolazu, volimo ih uz pivo i to je uglavnom to. No, vjerovali ili ne, oni su izuzetno dobar način za smanjenje depresije.

Dobro je poznato da prehrana može imati veliki utjecaj na depresiju, a blagotvornima se pokazala hrana bogata antioksidansima, poput bobičastog voća.

Najnovija studija, objavljena u časopisu Elsevier Clinical Nutrition, proučavala je kako konzumacija orašastih plodova utječe na šanse ljudi da razviju ovo stanje.

Istraživači su pregledali podatke od 13.504 Britanca u prosjeku starih 57 godina i pratili jesu li im dijagnosticirana depresija ili su uzimali antidepresive. Upitani su o njihovoj prehrani između 2007. i 2012. i praćeni oko pet godina.

Orašasti plodovi koje su jeli uključivali su neslane, slane i pržene bademe, indijske oraščiće, pistacije, kao i kikiriki. Ljudi koji su svaki dan jeli šaku orašastih plodova, oko 30 grama, imali su manju vjerojatnost da će patiti od depresije od onih koji nisu jeli ništa.

Bicozero-Peroni je rekla da protuupalni i antioksidativni učinci povezani s nutritivnim sastavom orašastih plodova mogu igrati važnu ulogu u smanjenju rizika od depresije.

"Nadalje, orašasti plodovi su bogati aminokiselinama, uključujući arginin, glutamin, serin i triptofan, a niže razine tih aminokiselina povezuju se s depresijom", objasnio je.