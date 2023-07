Kava i mršavljenje - da ili ne?

Kava je... kava, najpopularnije piće u ovim krajevima bez koje ne može krenuti dan kako treba No, iako je ećina konzumira kako bi se ujutro razbudila, postoje još neke dobrobiti omiljenog toplog napitka.

"Neka istraživanja su dokazala da kofein može povećati metabolizam za oko 3 do 11 posto, a što je metabolizam veći, to je lakše sagorijevati masnoće i gubiti na težini", rekao je stručnjak za trening i prehranu David Wiener.

Međutim, kava neće biti dovoljna da bismo se riješili centimetara u struku.

"U svaki plan mršavljenja morate uključiti kardiovaskularne vježbe, trening snage i zdravu, hranjivu prehranu kako biste mogli smršavjeti na zdrav i održiv način", napomenuo je.

Jedna studija, objavljena u časopisu Critical Reviews in Food Science and Nutrition, analizirala je 13 ispitivanja koja su proučavala vezu između konzumacije kave i gubitka težine kod više od 600 sudionika. Što je više kofeina konzumirano, to je bilo veće smanjenje indeksa tjelesne mase, masnog tkiva i težine.

Međutim, postoje i istraživanja koja su pokazala da oni koji unose kofein imaju viši indeks tjelesne mase i probleme sa spavanjem, a kod gubitka težine spavanje je jedan od najvažnijih čimbenika za osiguranje rezultata.

"Ako ne pijete kavu, nema smisla preuzimati naviku unosa kofeina u nadi da ćete smršavjeti", zaključio je Wiener.

Znači, može ali... naravno, kao i sve druge stvari!