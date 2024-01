Kava i mamurluk ne idu zajedno

Tek toliko da znate - trebali bi dobro razmisliti ako planirate piti kavu kako bi ublažili mamurluk. Razlog je jednostavan - kofein može pogoršati simptome.

Dvostruko dehidrira - dehidracija je uzrok mnogih neugodnih nuspojava kao što su umor, mučnina i vrtoglavica, a koje doživljavamo kada smo mamurni. No, vaš jutarnji napitak mogao bi samo produbiti vaše probleme s dehidracijom. Kava može biti diuretik, tako da njeno ispijanje kad ste mamurni može biti loše za vaš organizam i može dovesti do dehidracije. Sve to može pojačati vaše simptome mamurluka. Konkretno, isušenost može izazvati jaku glavobolju. Kada ne unosite dovoljno tekućine u organizam, vaš se mozak smanjuje, lagano se udaljava od lubanje, a to stvara pritisak na živce, što može uzrokovati bol u glavi.

Može izazvati bolove u trbuhu - pijenje žestokih pića može sabotirati i najjači želudac. To je zato što alkohol iritira sluznicu želuca i crijeva. Zbog toga pijenje može poremetiti vaš probavni sustav, uzrokujući mučninu, povraćanje i bolove u trbuhu. Međutim, kava tijekom mamurluka može izazvati dodatne bolove u trbuhu. Ne samo da kofein djeluje kao stimulans, ubrzavajući kontrakcije u vašim crijevima, već njegov sadržaj kiseline i masnoće također može dovesti do nadutosti, žgaravice i refluksa kiseline.

Može pojačati tjeskobu - piće može utjecati na razinu dopamina, što može poremetiti druge neurotransmitere i negativno utjecati na vaše raspoloženje narednog dana. Kada opuštajući učinci alkohola izblijede, vaš se živčani sustav mora ponovno naviknuti, a to može rezultirati povećanim nemirom. Zbog toga su tjeskoba, depresija i razdražljivost neki od znakova mamurluka.

Sve u svemu, izbjegavajte je mamurni ;)