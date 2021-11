Kapetsarovitch - jazz duo Vesne Pisarović i Ivana Kapeca u Močvari

Poigravajući se repertoarom Steve Lacyja, Mal Waldrona i Monka te povremenim izletima u "slobodne" sfere zvuka i forme, duo Kapetsarovitch istražuje što je sve "rubno" unutar onoga što se naziva jazz idiomom.

Vesnino suptilno igranje s jezikom samim, eksperimentiranje s frazom te korištenje naprednih vokalnih tehnika tako se sučeljava s elegantnim dronom i inventivnošću Ivanove gitare. Posredstvom neprestanih subverzija očekivanih uloga, te kroz poigravanje s teksturom, timbrima i formom, ovaj duo otvara čitav kozmos mogućih i nemogućih muzičkih svjetova, kao satkanih za eksperiment i za improvizaciju.

Vidimo se u sklopu još jednog Jazza u Močvari!

VESNA PISAROVIĆ (Zagreb)

Vesna Pisarović renomirana je hrvatska pjevačica koju do jazza vodi neuobičajan put, uz radikalan zaokret u glazbenom izričaju. Nakon dugogodišnje istaknute karijere u popularnoj glazbi u Hrvatskoj i drugim zemljama bivše Jugoslavije, 2012. godine objavljuje svoj jazz prvijenac "With Suspicious Minds" pri znamenitoj berlinskoj avangardnoj etiketi "Jazzwerkstatt". Naknadno objavljuje i jazz albume "The Great Yugoslav Songbook" i "Petit Standard". Trenutno živi i radi između Berlina i Zagreba, surađujući s brojnim glazbenicima kao što su Greg Cohen, Tony Buck, Chris Abrahams, Chris Dahlgren, John Betsch, Gerhard Gschlößl, Steve Heather, Clayton Thomas, Wolfgang Schmidtke, Axel Dörner, Noel Akchoté, Ivan Kapec, Ivar Roban Križić, Matija Dedić i mnogi drugi.

IVAN KAPEC (Zagreb)

Ivan Kapec istaknuti je i nagrađivani gitarist i kompozitor iz Zagreba koji je na hrvatskoj jazz i elektronskoj sceni prisutan od ranih devedesetih. Uz mnogobrojne suradnje i projekte unutar ex-Yu regije (s Laboshem, Jankom Novoselićem, Mirom Kadoićem te Majom Posavec), kao i na Balkanu (s Rumunjskim ansamblom Anron Pann Band), vodio je grupe Capisconne i TrianguliZona. Inicijator je programa i serije koncerata improvizirane glazbe pod nazivom "Sunrise Sessions" kao i emisije "Jazzolovka" na HRT-u. Vlastitu glazbu predstavio je u mnogim zemljama diljem Europe te u SAD-u.