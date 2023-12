Kantautorska zvijezda Paolo Nutini vraća se pred hrvatsku publiku

Paolo Nutini je šarmantni Škot talijanskog podrijetla čiji dubok, viskijem obojeni glas i prirodni dar pripovijedanja priče kroz pjesme donose originalan spoj zlatnog i modernog doba glazbe. Već kao dijete, pod djedovim utjecajem, pokazao je zanimanje za pjevanjem i stvaranjem glazbe. Debitantski album 'These Streets', izdan 2006. godine, postao je velika uspješnica, a brojni hitovi poput 'Jenny Don't Be Hasty', 'Rewind' i 'Last Request' inspiriraju publiku širom svijeta i danas. Drugi album, 'Sunny Side Up' (2009.) dobio je jednoglasne pohvale kritičara i osvojio srca brojne publike. Treći studijski album, 'Caustic Love' iz 2014. godine po mnogima je njegovo najzrelije djelo koje odlikuje retro-soul zvukom. Tijekom dugogodišnje pauze Nutini je nastavio pisati te je prema mišljenju brojnih kritičara 1. srpnja 2022. objavio najbolji album u svojoj dosadašnjoj karijeri pod nazivom 'Last Night in the Bittersweet'.

Kao iznimno karizmatičan izvođač, Paolo Nutini održao je šarmantan i besprijekoran koncert na INmusic festivalu 2015. godine. Devet godina kasnije, njegov dugo očekivani povratak je iza ugla - Paolo Nutini vraća se na pozornicu INmusic festivala #16 s daleko više iskustva i zrelije kantautorske odvažnosti.

Paolo Nutini pridružuje se velikom povratničkom izdanju INmusic festivala #16 uz već najavljene velikane The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Viagra Boys, The Gaslight Anthem i Sleaford Mods! INmusic festival #16 održat će se od 24. do 26. lipnja 2024. godine, a ulaznice su dostupne putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije) te 7-dnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije). Putem webshopa dostupan je i INmusic blagdanski paket po cijeni od 99 EUR (+ troškovi obrade) kao i u Dirty Old Shopu po cijeni od 99 EUR.