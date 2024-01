Kanda, Kodža i Nebojša u Vintageu

Kultni beogradski rock sastav Kanda, Kodža i Nebojša (KKN), koji više od 30 godina stvara autorsku rock glazbu, vraćaju se u Zagreb u srijedu 31. siječnja, a na pozornici će im se pridružiti zagrebački TV EYE.

KKN su prošle godine objavili svoje deveto studijsko izdanje, "Beton", a jedan singl sa tog albuma, pjesma "Tu i tamo, tamo, tamo" dobila je video broj upravo u Zagrebu, pod rediteljskom palicom maestra R.J.Gonze.

Što treba znati o bendu KKN:

Bend Kanda, Kodža i Nebojša je na srpskoj rock sceni, kako od kritike, tako i od fanova, smatran najautentičnijim glazbenim izričajem generacije stasale devedesetih godina. Trideset godina stvaraju pjesme koje tekstovima, glazbom te specifičnim vokalom Olivera Nektarijevića redovito pridobivaju obožavatelje svih generacija. Iako je njihov rad duboko prožet otporom sistemu i kritikom vlasti devedesetih, KKN ne treba gledati samo kroz te naočale: govorimo o bendu izuzetnog repertoara i jasno profiliranog autorskog senzibiliteta, s neuobičajeno velikim brojem koncertnih izvođenja za ove prostore! KKN je od 1990. do sada objavio devet studijskih albuma, jednu kompilaciju, jedan live album, kao i jedan DVD video album.

Što znači ime benda Kanda, Kodža i Nebojša, sigurno je najčešće postavljano pitanje, ali činjenica je da je odgovor i dalje tajna. Svoje ime ovaj bend duguje Dostojevskom, piscu čija su djela članovi grupe puno čitali u vrijeme osnivanja. Čini se da su nabasali na neke stare prijevode romana u kojima su naišli na arhaizme „kanda" (valjda), „kodža" (mnogo) i... Nebojša? Tako se zvao dječak koji je živio u istom bloku kao Rastko, tadašnji gitarista. KKN u svojoj tridesetogodišnjoj karijeri ima puno zanimljivih priča, a većinu njih možete čuti na albumima. Počevši od prvog mladalačkog hita "Priroda", preko pjesama"S.A.T.", "Proći će i njihovo", "Prekidi stvarnosti", "Izlazim i nema me ceo dan", "Sve je stalo u rokenrol", "Kafane i rokenrol", do singla "Sunčano", kojim je najavljen novi album "Beton" , ovaj sastav ne odstupa od stava i glazbenog smjera kojim je krenuo devedesetih. Nove, "betonirane" priče nastajale su u posljednje dvije nepredvidljive godine i odlikuju se iznenađujućom svježinom za ovo razdoblje karijere. KKN od Prirode do Betona. Zvuči kao kontrasmjer? Hmmm...Zanimljivo, ne?

Ako je popularna muzika nešto u čemu tražimo osjećaje, Kanda Kodža i Nebojša nam ih uvijek daju neštedimice, što publika stalno uzvraća. Njihovo shvaćanje rokenrola je da je to umjetnost, i tako ga i sviraju - kao vrhunsku autorsku tvorevinu, u kojoj su zvuk i poezija jedno.

KKN mogu vrhunski odsvirati sve što požele, na nivou su „starih majstora" rok muzike. Ali to nije poanta, već ono što KKN imaju za reći i gitarama i glasom. Bend uživa u svakom gitarskom tonu koji proizvede, demonstrirajući još jednom kako se autorski rokenrol zasniva na umijeću, ne samo pripovjedanja, nego i sviranja priče. Sastav svira nadahnuto i bajkovito, kao da povremeno oslobađa suspregnutu zvijer - još treba naći riječi da se opiše paralelna poezija koja čući u udvojenim gitarama i nebičnim ritmovima ispod ovih kompozicija. Crazy Horse, Television, Hüsker Dü, što god navedemo - to su samo moguće inspiracije, ali ne i šifra zvuka KKN, koji je nesumnjivo originalan u okviru tradicije.

TV EYE je nastao u proljeće 2019. godine kao svojevrsna rekreacija nekolicine dječaka u zrelim godinama, no ubrzo se prometnuo u nešto ozbiljniji autorski bend.

Uzgajani u garaži premda različitih afiniteta pronašli su zajedničku strast prema čvrstom r'n'r zvuku i na njemu odlučili graditi svoj glazbeni put.

Od onda uz nekoliko izmjena u ritam sekciji inicijalni trio sačinjen od pjevača i dvojice gitarista složio je 13-ak autorskih pjesama koje je uz par pomno odabranih obrada žustro i s veseljem predstavljao publici na koncertima diljem Hrvatske.

Izvedbe uživo su ono što i odlikuje bend, a Zagrebačka publika je u više navrata imala prilike doživjeti TV EYE svetkovine gdje su intenzivnim, glasnim i energičnim nastupima širili svoje r'n'r evanđelje na radost svih okupljenih i šire.

To je prepoznao Stipe Mađor koji ih je prigrlio pod okrilje svoje diskografske kuće - Mast produkcije te je objavljen album "Kick it out" kao svojevrsni presjek tog proteklog perioda. Kroz 11 pjesama snimljenih u tri različita studija s tri različita producenta album obuhvaća rad benda, njihov prepoznatljivi zvuk i autorski rukopis čineći ga napokon dostupnim širem slušateljstvu.

