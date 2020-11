Kakve su najčešće seksualne fantazije

Justin Lehmiller, socijalni psiholog i stručnjak za seks s instituta Kinsey sveučilišta u Indiani u SAD-u, napravio je brojna istraživanja o ljudskoj seksualnosti i vezama, a za svoju knjigu "Tell me what you want" ("Reci mi što želiš") proveo je najveće istraživanje dosad u kojem je intervjuirao 4,175 Amerikanaca o njihovim omiljenim seksualnim fantazijama te imaju li one dublje značenje, piše IFLScience.

Lehmiller kaže da je nemoguće donijeti općenitu tvrdnju o razlogu iza pojedine fantazije zato što dvoje ljudi može fantazirati o istoj stvari iz potpuno različitih razloga. "Naše fantazije su vrlo složene i razlikuju se od osobe do osobe. Dakle, ono što uzuđuje jednu osobu, ne mora i drugu", izjavio je Lehmiller.

Lehmiller je u svom istraživanju primijetio da postoji povezanost između seksualnih fantazija i emocionalnih potreba. Primjerice, ako osoba fantazira o romansi i strasti, moguće je da ima strah od napuštanja jer želi umiriti osjećaj nesigurnosti koji ih sprječava da se opuste i uživaju.

Jedna od najčešćih fantazija koje ljudi imaju je seks utroje, a Lehmiller je rekao da su te osobe vjerojatno željne pažnje. "Kada maštaju o seksu s partnerom i još jednom osobom također su željni zabave i avanture", izjavio je Lehmiller.

Ako osobe, pak, sanjare o tome da im partner bude dominantniji to vjerojatno znači da žele izgubiti kontrolu. Žele biti podložni svom partneru i osjećati se poželjno te da im partner pokaže koliko ih želi.

Ne mora svaka fantazija imati dublje značenje

Seksualne fantazije ne moraju nužno uvijek imati dublje značenje. Lehmiller kaže da to jednostavno znači da su osobe otvorenije, kreativnije i željne novih iskustava.

"Moramo biti oprezni kada govorimo o tome da seksualna fantazija ima dublje značenje jer svaka fantazija ne mora značiti nešto dublje, samo znači da ljudi vole puno razmišljati", rekao je Lehmiller.

Također je otkrio i da ljudi u četrdesetima i pedesetima koji su u dugotrajnim monogamnim vezama fantaziraju više od mlađih ljudi i da je mogući razlog to što žele probati nešto novo i razbiti jednoličnost u vezi.