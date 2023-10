Kako znate da vam je kave previše?

Većini ljudi su jutra potpuno nezamisliva bez prve kave, a nakon toga se cijeli dan - ide na kavu... što nije baš možda najpametnije. Naime, pretjeran unos kofeina može imati neželjene posljedice.

Prema dijetetičarima, postoje četiri znaka po kojima ćete prepoznati da biste trebali piti manje kofeina.

Anksioznost - kofein je stimulans i zbog toga se mnogi osjećaju nervozno i nemirno nakon što popiju nekoliko šalica kave ili limenku energetskog pića više. Više od četiri šalice kave dnevno dovoljno je da se izazove osjećaj nervoze, tjeskobe i ubrzani rad srca, kažu dijetetičari. Kofein povećava broj otkucaja srca i količinu krvi koja izlazi iz srca, što može dovesti do ubrzanog rada organa. Također povećava aktivnost mozga, što može pridonijeti osjećaju tjeskobe. Osim toga, remeti san što može otežati kontrolu tjeskobnih osjećaja, poput zabrinutosti, straha i osjećaja straha.

Bolovi u trbuhu - nakon previše kave, mogu se javiti probavne smetnje. Konzumacija kave i čaja povezana je sa simptomima sindroma iritabilnog crijeva, bolovima u trbuhu i rijetkim stolicama. Također, kofein može povećati proizvodnju želučane kiseline, što može uzrokovati refluks i žgaravicu. Dokazano je i da kofein ima stimulirajući učinak na probavni sustav, što može dovesti do želučanih tegoba.

Česti odlasci na WC - česta potreba za mokrenjem može biti još jedan znak pretjerane konzumacije kofeina. Zbog čestih odlazaka na WC možemo dehidrirati, što može uzrokovati glavobolje.

Visoki krvni tlak - ispijanje više od četiri šalice kave dnevno može dovesti do skoka krvnog tlaka. Unutar pola sata od ispijanja kave, čaja, kole ili energetskog pića dolazi do porasta krvnog tlaka, a učinci se mogu vidjeti i do četiri sata kasnije.

Dakle, ko uočite bilo koji od ovih simptoma, posavjetujte se s liječnikom i razmislite o tome da standardnu kavu zamijenite beskofeinskom.

Ili se jednostavno prebacite na čaj, neće vam trebati puno...