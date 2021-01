Kako živjeti zajedno?

Zajednički život mnogima je san, nekima je noćna mora... no ipak, uglavnom mnogi mladi parovi sanjaju o svojem stanu, kući, zajedničkom prostoru u kojem će imati potpunu neovisnost i svu slobodu da ga uređuju i u njemu žive po svojem ukusu.

Čim im se ukaže takva prilika, sigurno neće oklijevati da je iskoriste. Ipak, prije bilo kakvog preseljenja ili useljenja potrebno je dobro razmisliti što takav potez sa sobom povlači.

Strpljenje, ljubav, spremnost na kompromis ključni su čimbenici koje morate iskoristiti u promišljanju prije donošenja tako važne odluke kao što je zajednički život s partnerom. Evo pet osnovnih pravila kojih se trebate držati da u toj namjeri budete što više uspješni.

Ja to, ti to! - sa zajedničkim useljenjem nema kraja neugodnim i neromantičnim razgovorima. Potrebno je podijeliti kućne poslove. Ponekad se muškarci mogu osjećati terorizirano od strane vlastite partnerice koja im zapovijeda. Ni žene nisu toga pošteđene. Da bi izbjegli takvu situaciju, neki parovi zaposle jednom na tjedan čistačicu koja to sve odradi za njih. Neki podjele poslove međusobno i to funkcionira dok se oboje drže svojih zaduženja. Na što god se odlučili s partnerom, dobro je porazgovarati o ovim pitanjima jer su ona realnost zajedničkog života.

Manje romantična stvarnost - odluka o zajedničkom životu predstavlja veliki korak za oboje, ali istovremeno podrazumijeva i puno lijepih stvari i događaja. Potrebno je dogovoriti se oko svakodnevice koja vas čeka poput plaćanja računa, kupovanja namirnica, pokućstva itd. Takve razgovore i stvari potrebno je obaviti prije samog useljenja u zajednički prostor. Naravno, to nikako neće biti ugodno kao jutarnje ležanje u istom krevetu i nježno šaputanje u uho, ali je potrebno kako biste imali čistu situaciju i dalje bili u zdravoj vezi.

Ne zaboravite na zabavu - planiranje i realizacija zajedničkog života donose mnogo pregovora, kompromisa ponekad i svađa. Ne zaboravite da je ono uključuje puno pozitivnih stvari koje su vrjednije i važnije od sitnih razmirica. Treba vas veseliti mogućnost stalnog kontakta s partnerom, poboljšanja u seksualnim odnosima i opcija zajedničkog odabira pokućstva. Ne zaboravite na tulume koje ćete pripremati za zajedničko društvo. No, kada dođu problemi, sjetite se vrlina i razloga zašto volite svog partnera kao i činjenice da ste se odlučili za zajednički život zbog obostranih kvaliteta.

Tamponi vs. kolonjska voda - kada se njegove stvari spoje s njenim stvarima dolazi do nagomilavanja. Bez previše filozofiranja svatko razumije da će u tom slučaju, kao i u svemu ostalo, biti potrebna određena količina kompromisa. Pojavljuje se pitanje koje stvari baciti, a koje zadržati. Ponekad to znači rastanak od vrlo dragih stvari, časopisa, plišanih igračaka, naslonjača te oslobađanje prostora za nove stvari. Zajedničko življenje znači i da ćete probati pregovarati ko nekih predmeta koje želite zadržati; pažljivo birajte strategiju i argumente kako ih zadržati! Ali budite svjesni da sigurno nećete moći zadržati sve.

Zajedno nađite stan - kada se odlučite na zajedničko stanovanje, najbolje je da potražite novi stan zajedno kako biste pronašli onaj što vam oboma najbolje odgovara. U slučaju da se jedan seli k drugome, vrlo lako se mogu pojaviti neke "teritorijalne" poteškoće. Bilo bi dobro da nađete stan koji će biti neutralan teritorij i na koji ćete oboje imati jednako pravo. Svoje "ljubavno gnijezdo" savijte samo kada se oboje slažete oko stana i lokacije Tako ćete izbjeći moguće sukobe oko prostora