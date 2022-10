Kako vam Huawei nova 10 može pomoći u poslu?

Teško je zamisliti kako bi itko od nas uspio ne samo ostati u kontaktu, već i vidjeti svoju obitelj, prijatelje i kolege tijekom pandemije da nije bilo pristupa videokonferencijskim uslugama putem raznih servisa. Od virtualnih kvizova do zajedničkih kuhanja večera i proslava važnih datuma, do video timskih druženja i školskih predavanja na daljinu, putem naših uređaja ove digitalne aplikacije omogućile su nam da zanemarimo kilometre između naših domova i ureda, pojednostavljujući komunikaciju. Postalo normalno, čak i onima koji to nisu prakticirali ranije, koristiti svoje telefone za videopozive, bilo da se radi o osobnim ili radnim sastancima, brzom druženju s prijateljima, sudjelovanju u glazbenom prijenosu uživo ili čak za vođenje intervjua za posao.

Različiti modeli pametnih telefona mogu isporučiti vrlo različitu kvalitetu videopoziva, ali s lansiranjem Huawei nova 10, korisnicima je zajamčeno vrhunsko, interaktivno iskustvo. Isto iskustvo se očekuje i s dolaskom modela Mate 50 Pro na lokalno tržište.

Ali, pristup dobro poznatim i naširoko korištenim aplikacijama za videopozive omogućuje da se dogodi prava magija videokomunikacije, a kod AppGallery korisnika ne manjka opcija za korisnike. AppGallery, Huaweijeva trgovina aplikacija, a sada treća najveća platforma za distribuciju aplikacija na svijetu, omogućuje vlasnicima nova 10 jednostavan pristup širokom rasponu videokonferencijskih usluga temeljenih na cloude servisu, a koje se preuzimaju brzo i jednostavno.

Poboljšano iskustvo prednje kamere, bez obzira na uvijete i lokaciju snimanja

Od konferencijskih poslovnih poziva pa sve do video druženja s roditeljima, Huawei nova 10 prednjači u primjeni inovacija tehnologije mobilnih prednjih kamera u svakodnevnom životu. Prednja kamera nove 10 od 60 MP i ultra širokim kutem od 100 stupnjeva koji je s senzorom od 1/2,61 inča dovoljan za 4K kvalitetu videa uz izvrsnu rezoluciju i prilagodljivost na dostupnost svjetla daje gotovo profesionalne video uvjete svim korisnicima. Ako se odlučite za korištenje stražnje kamere na nova 10 modelu, ona je opremljena s 50 MP Ultra Vision Photography objektivom i koristi Huaweijev vrhunski RYYB niz filtera u boji, koji u usporedbi s uobičajenim senzorom povećava unos svjetla za 40 posto. Stražnja kamera nudi idealne rezultate fotografije u okruženjima sa slabim osvjetljenjem za zaključavanje svake uspomene i trenutka. Kada se snimaju objekti pomoću stražnje kamere, nova 10 dolazi s funkcijom Follow Focus koja zaključava i prati subjekt videozapisa. Čak i ako je subjekt privremeno blokiran, fokus će ostati na subjektu kada se ponovno pojavi ispred fotoaparata bez prekida.

Biti virtualno licem u lice uz Zoom i Microsoft Teams

Za pristup Zoomu, na primjer, korisnik može otići u AppGallery, upisati Zoom u traku za pretraživanje i odmah će se prikazati poveznica za preuzimanje aplikacije. U nekoliko sekundi korisnici mogu pokrenuti Zoom, zakazati poziv i podijeliti pozivnicu za povezivanje ili se pridružiti postojećem pozivu. I ne samo to, već također mogu dijeliti sadržaj i slati chat poruke iz aplikacije. To je sjajan način da prijeđete s telefonskog poziva na video sastanak, a da nitko ne mora spustiti slušalicu i birati alternativni konferencijski sustav. Nova 10 također omogućuje preuzimanje Microsoftovih aplikacija, uključujući alat za videokonferencije, Teams. Sve što korisnici nova 10 trebaju učiniti je otići u AppGallery, potražiti Teams i pritisnuti preuzmi. Nakon izvršene sigurnosne provjere, Teams će se pojaviti na padajućem popisu, a može se otvoriti klikom na gumb. Sve funkcionalnosti koje korisnici očekuju od aplikacije, poput slanja brze poruke kolegi ili čak dijeljenja fotografije, mogu se obaviti u Teamsu, a za korisnike Office 365, Teams će povući kontakte izravno u aplikaciju, tako da se pozivi mogu napraviti brzo. Zapravo, svakoj Microsoft datoteci pohranjenoj na kanalu Teams može se pristupiti na nova 10 putem aplikacije Teams i tijekom video poziva.

Upoznavanje Google učionice

Preuzimanje Google učionice jednako je jednostavno, ali umjesto da upisuju naziv aplikacije u traku za pretraživanje AppGalleryja, korisnici prvo moraju otići na Gspace, trgovinu aplikacija treće strane s pristupom Googleovim aplikacijama i uslugama. Nakon što se Gspace otvori, prikazat će Google učionicu kao aplikaciju dostupnu za preuzimanje i instalaciju.

Osmišljena kao sveobuhvatna aplikacija za poučavanje i učenje, Google učionica je jednostavna za korištenje i vrlo sigurna, pružajući učiteljima i učenicima priliku za povezivanje, pristup nizu alata za učenje, suradnju bilo pojedinačno ili kao razred.

AppGallery koja se neprestano širi

AppGallery je facilitator iza niza aplikacija za videokonferencije, kao i svih drugih najpopularnijih aplikacija sukladno željama korisnika. Alate kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn, Google i TikTok sada koriste milijuni korisnika na Huaweijevim telefonima svaki dan, a umjesto da zahtijevaju višestruki proces preuzimanja, svima im se može pristupiti u samo nekoliko jednostavnih koraka. Također, dostupnost lokalnih bankovnih aplikacija ključnih banaka kao što su one Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb (PBZ), Raiffeisen Bank (RBA), Erste banke i OTP Banke ili Keks Paya, osigurava korisnicima da budu u tijeku sa svojim financijama. Tako korisnici na AppGalleryju mogu pronaći aplikacije domaćih telekoma (Moj A1, Moj Telekom HR, MAXtv To Go HD, A1 TV za van i druge), aplikacije medijskih kuća te ostale popularne aplikacije kao što su Njuškalo, Sofascore, mPošta, AboutYou i mnoge druge. Korisnici u trgovini mogu pronaći i Gspace - aplikaciju treće strane koja omogućuju pristup Google aplikacijama i uslugama.

Huawei proizvodi i usluge

Huawei nova 10, dostupan je u prodaji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 4.099 HRK. Nakon regionalne premijere, očekuje se i lokalni početak prodaje Huawei FreeBuds SE slušalica kristalno čistog zvuka i ergonomskog dizajna koje su idealne za dugotrajno korištenje. Još jedan od noviteta koji očekujemo je pametni sat Huawei Watch GT 3 SE, fitness i zdravstveni asistent modernog dizajna i unaprjeđenih funkcija.

Uz novosti vezane za nova 10 model koji je već dostupan kod maloprodajnih partnera, Huawei će uskoro lokalno objaviti početak prodaje i flagship uređaja Mate 50 Pro, koji donosi mnoge inovacije. Mate serija je znana po svojim naprednim mogućnostima i izvanrednim performansama, a Mate 50 Pro donosi i novosti po pitanju fotografije s prvim podesivim otvorom blende na čak 10 razina.