Kako treba učiti?

Proces učenja informacija počinje izgrađivati neurološke sklopove u vašem mozgu. Što više informacija učite, više se sklopova stvara u mozgu i tako imate više sirovina koje vam omogućuju da počnete razmišljati drugačije.

Kad počnete dodavati nove sklopove svojoj sivoj tvari, zbog tih novih veza počet ćete razmišljati na nove načine. Kad počnete razmišljati na nove načine, sam čin drugačijeg razmišljanja promijenit će vaš um.

Kad počnete instalirati neurološki hardver u svoj mozak, na temelju procesa učenja, što ćete više na to moći misliti, o tome ćete moći više i razmišljati. Što više puta to ponovite u svom umu, te će živčane veze početi stvarati dugotrajnije odnose. To zovemo pamćenje.

Sve te filozofske informacije služe tome da s njima nešto napravite. Kad počnete uvoditi tu filozofiju, kad je počnete primjenjivati, počet ćete je usvajati, počet ćete je demonstrirati u svom životu.

Ako uspijete uskladiti svoja ponašanja sa svojim namjerama, ako uspijete izjednačiti svoje postupke sa svojim mislima, ako postignete da um i tijelo rade zajedno, imat ćete novo iskustvo.

A kad doživite novo iskustvo, vaša su osjetila ta koja će vas priključiti u okolinu.

I dok doživljavate novi događaj, sve te informacije jure natrag u vaš mozak i odjedanput se ti filozofski sklopovi u kojima ste nešto intelektualno razumjeli obogaćuju - a to je ono što iskustvo čini. Ono obogaćuje mozak.

Čim ti neuroni počnu oblikovati mreže i uzorke, vaš mozak stvara kemijsku tvar i ta se kemijska tvar zove osjećaj ili emocija.

Kad počnete osjećati sklad, kad počnete osjećati lakoću povezivanja, kad počnete osjećati više povjerenja prema nepoznatom, kad počnete vjerovati u mogućnost više nego što vjerujete u svoju prošlost, čim osjetite tu emociju, tada na kemijskoj razini podučavate svoje tijelo da razumije ono što je vaš um intelektualno razumio. To je čin utjelovljivanja te filozofije i njezinog pretvaranja u istinu. Sada si dokazujete istinitost te filozofije, tijelu dajete kemijske upute da razumije ono što je vaš um intelektualno razumio.

Dakle, promjena vašeg genetskog izražaja započinje procesom doživljavanja te emocije na temelju vaše interakcije s novim informacijama.

Ako to uspijete napraviti ispravno jedanput, trebali biste to moći i ponoviti. Sam čin ponavljanja nečega u nedogled dovest će do toga da neurokemijski kondicionirate tijelo i um da rade kao jedno.

Kad nešto napravite toliko puta da tijelo to zna napraviti isto kao i um, tada počinjete ovladavati tom filozofijom. Postala vam je prirođena. Automatska. To je druga narav, to je lako. Uvježbavali ste to toliko puno puta da o tome više ne morate svjesno razmišljati, što znači da je to sad postalo podsvjesni program.

Zato se nadam da ćete nakon što odete ovog vikenda učiniti nešto s ovim informacijama. Da ćete prijeći put od filozofa preko inicijanta do učitelja, od znanja preko iskustva.