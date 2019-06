Kako sreća donosi zdravlje? Ovako!

Sreća je vjerojatno najljepša emocija, iako će većina na prvu reći ljubav - no zapravo ispada da je ljubav samo jedna od sastavnica sreće.

Ono što je kod sreće najbolje jest činjenica da je možemo osjetiti bez obzira na veličinu događaja - jednako snažna može biti kad jedete omiljeno jelo ili slasticu, dobijete mali poklon od srca ili se ženite...

Taj jedinstveni osjećaj 'kuha' se u našem mozgu, a iako je mi osjećamo kroz suze radosnice ili smijeh, neurotransmiteri šalji poruke i određenim dijelovima našeg tijela.

Upravo ti neurotransmiteri odgovorni su za sve procese i osjećaje u tijelu pa tako sreća ima i dokazane pozitivne učinke na naše tijelo - bori se s bolovima i stresom, jača imunitet, potiče dugovječnost i zdraviji način života, redom sjajne stvari koje su znanstveno dokazane.

Evo kako ta sreća ide kroz tijelo i koje fizičke učinke ostavlja na organe:

Autonomni živčani sustav - autonomni sustav zadužen je za sve proces koji se u tijelu događaju bez vašeg 'pristanka' odnosno bez da se vi morate truditi. To su procesi poput disanja, probavljanja ili širenja zjenice. I autonomni živčani sustav dolazi pod utjecaj sreće pa se tako disanje ubrzava u nekoj situaciji ili se usporava u opuštajućim situacijama poput šetnje šumom. Osim toga, zjenice se šire za vrijeme seksualnog uzbuđenja. Može doći i do pretjeranog znojena ili nakupljanja sline, a sve je to rezultat utjecaja sreće na autonomni sustav.

Krvožilni sustav - jeste li primijetili da ste posebno sretni, kada vam se lice zacrveni i srce ubrza? To je tipična reakcija vašeg tijela na sreću, a ključan je krvožilni sustav. Na njega sreća može imati različite utjecaje, kaže doktorica Samuel, pa je moguće da se zacrvenite li da vam tijelo promijeni temperaturu.

Mozak - odgovoran je za gotovo svaku našu emociju, a ta ista emocija utječe na naš mozak. Različiti djelovi mozga odgovorni su za određene osjećaje, upozorava doktorcaDiana Samuel za Healthline: "Primjerice, prednji režanj 'nagleda' vaše emotivno stanje, a talamus određuje kako ćete reagirati na koju emociju." U mozgu se, kada smo sretni, otpuštaju hormon dopamin i serotonin, a zatim mozak dalje šalje signale tijelu.

Sve u svemu, potrudite se malo oko sreće - bit ćete zdraviji!