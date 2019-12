Kako smanjiti struk i zašto je to potrebno

Visceralna masnoća može dovesti do kroničnih problema kao što su metabolički poremećaji, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. S obzirom da se nakuplja oko unutarnjih organa, na van se može pokazati debljanjem u području abdomena, odnosno u struku.

U organizmu mora postojati određen postotak visceralne masnoće, no on bi se trebao držati pod kontrolom, a to se prehranom i kretanjem. Prije svega iz prehrane bi trebalo izbaciti šećer jer on uvelike pridonosi stvaranju masnoće oko organa.

Pretjerana konzumacija šećera dovodi do nakupljanja visceralne masnoće, no to također znači da smanjenje unosa šećera za posljedicu ima i smanjenje visceralne masnoće.

Studija provedena na kalifornijskom Sveučilištu Touro, u kojoj je sudjelovalo 41 dijete u dobi od devet do 18 godina, pokazala je da ukoliko šećer zamijenimo škrobom koji osigurava jednaku količinu kalorija, smanjit ćemo masnoću jetara za 3,4 posto, a visceralnu masnoću za 10,6 posto u samo deset dana, piše portal Express.

Osim što treba izbaciti šećer, trebalo bi povećati unos proteina.

Istraživanje je pokazalo da je jedna od glavnih zdravstvenih prednosti konzumiranja više proteina to što on suzbija glad povećanjem razine hormona koji reguliraju apetit i smanjenjem razine hormona gladi grelina.

Proteini povoljno djeluju na metabolizam, što potiče mršavljenje i gubitak visceralne masnoće. Uz ove jednostavne preinake u prehrani u svakodnevicu uvrstite redovito kretanje jer je rekreacija izuzetno bitna općenito za zdravlje, ali i vrlo učinkovit način topljenja masti.

Polusatno, ali svakodnevno hodanje ili lagano trčanje bit će dovoljno da biste poboljšali svoje zdravlje.