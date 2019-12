Kako se pripremiti za novogodišnju noć?

Nije rijedak slučaj da većina građana do zadnjeg trenutka ne zna kamo bi za Novu godinu te suptilno tvrdi da je to noć kao i svaka druga, mora se priznati da se većina žena ipak te večeri želi osjećati posebnije, ljepše i svečanije.

Jer ne samo da slavimo sve lijepe trenutke koje smo doživjeli u godini na izmaku, već i one loše ostavljamo iza sebe. Htjeli mi to ili ne, ta jedna večer u godini obilježava ulazak u novu eru koja će nam donijeti i neka nova nadanja, želje i ciljeve...

Svi u Novu godinu želimo ući dobro raspoloženi, stoga vam donosimo nekoliko beauty trikova uz koje ćete izgledati tip- top, kako najluđoj noći s pravom i dolikuje.

Ne znamo jeste li već odabrali modnu kombinaciju za najluđu noć, no krenula su sniženja tako da još uvijek stignete pronaći nešto specijalno po povoljnim cijenama. Uz odjevni look kombinirajte modne dodatke poput bisernih naušnica ili elegantnu clutch torbicu. Ne smijemo zaboraviti ni make up koji nam podiže samopouzdanje i prekriva sve nepravilnosti. Prirodna ljepota je najljepša, no ponekad treba naglasiti ono nešto posebno na nama što možda bez malo šminke ne dođe do izražaja. Iako se svi znamo sami našminkati, nekad je lijepo prepustiti se u stručne ruke make up stručnjaka koji će znati odabrati boje i metodu šminkanja prema vašoj osobnosti i stilu - savjetuje članica Ženskog poduzetničkog centra Sanja Buinjac, vlasnica Ageness Beauty Instituta Zagreb.

Vaš GLO MINERAL make up bit će postojan i svjež. Za razliku od tradicionalne šminke profesionala šminka glo minerals ne sadrži štetne tvari umjetna bojila,konzervanse, parabene već sadrži prirodne sastojke i boje iz zemljanih minerala. Glo minerals make up proizvodi istodobno štite i hrane kožu dopuštajući joj da pod make up diše. Idealan je za osjetljivu i suhu kožu - dodaje vlasnica Ageness Beauty Instituta Zagreb.

Ističe i da su njega lica i tijela prioritet su koji često zaboravljamo. Posebno u zimskim mjesecima kada naša koža zahtijeva primjerenu pažnju.

Nahranite je i pružite joj potpunu hidrataciju uz Elemis Visible Brilliance tretman lica koji klinički dokazano nakon samo jednog tretmana razinu vlažnosti kože povećava za nevjerojatnih 61%, a elastičnost za čak 40%. Upravo specijalna mikro-masažna tehnika kombinirana sa snažnim, znanstveno dokazanim formulama Cellular Recovery i Amino Active maske pomažu u zaglađivanju i strukturiranju kože te vraćaju koži željeni sjaj. Tretman je dodatno poboljšan luksuznom masažom ruku i dlanova te masažom vlasišta protiv stresa - naglašava Sanja Buinjac.

I za kraj, beauty rituale za novogodišnju noć treba zaokružiti ruskom manikurom. To je kozmetički tretman u kojem se koristi specijalni alat, kreme, ulja kako bi naše ruke i nokti bili zdravi, snažniji i manje lomljivi.

Ova će manikura poboljšati teksturu i zdravlje naših noktiju specijalnim tehnikama obrade ploče tj. površine nokta. U tijeku tretmana kozmetičar će obratiti pažnju na moguće probleme na noktima, kao i na osjetljivu i ispucanu kožu i zanoktice. Na samom kraju tretmana koristi se posebna krema za ruke kako bi stimulirali i poboljšali stanje noktiju. Vrijeme je da uzmete trenutak za sebe i zablistate poput zvijezde - zaključuje ističe članica Virtualnog ženskog poduzetničkog centra Sanja Buinjac, vlasnica Ageness Beauty Instituta Zagreb.