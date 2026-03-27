Kako se ponašati u ekstremnim uvjetima jakog vjetra

Ekstremni uvjeti jakog vjetra, poput oluja i orkanskih udara, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju sigurnosti ljudi i imovine. Takve situacije često nastaju naglo i mogu uzrokovati pad stabala, oštećenja zgrada, prekide električne energije i opasnost od letećih predmeta. Upravo zato važno je znati kako se pravilno ponašati kako biste smanjili rizik i zaštitili sebe i druge.

Prije svega, ključno je pratiti vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi. Ako je najavljen jak vjetar, preporučuje se ostati u zatvorenom prostoru i izbjegavati nepotrebna kretanja. Ako već morate izaći, važno je biti posebno oprezan i planirati kretanje unaprijed.

Dok ste u zatvorenom, zatvorite sve prozore i vrata te osigurajte predmete koji bi mogli pasti ili se razbiti. Ako imate balkon ili dvorište, uklonite ili učvrstite lagane predmete poput stolica, tegli ili sušila za rublje, jer ih vjetar može lako podići i pretvoriti u opasne projektile. Također je preporučljivo udaljiti se od prozora tijekom najjačih udara vjetra.

Ako vas jak vjetar zatekne vani, pokušajte pronaći zaklon što je prije moguće. Izbjegavajte boravak ispod stabala, u blizini građevinskih skela, reklamnih panoa i električnih vodova. Ti objekti mogu biti nestabilni i predstavljati ozbiljnu opasnost. Najsigurnije je potražiti čvrstu zgradu ili se skloniti u zaštićen prostor.

Kretanje po jakom vjetru zahtijeva dodatni oprez. Hodajte sporije i stabilnije, izbjegavajte otvorene prostore i držite se podalje od prometnica gdje postoji opasnost od izlijetanja vozila. Ako vozite, smanjite brzinu i čvrsto držite upravljač, jer jaki bočni udari vjetra mogu destabilizirati vozilo, osobito na mostovima i otvorenim cestama.

Posebnu pažnju treba posvetiti i sigurnosti u kući. Pripremite osnovne potrepštine poput baterijske lampe, svijeća, vode i napunjenog mobilnog telefona u slučaju nestanka struje. Također je korisno imati plan za hitne situacije i znati kome se obratiti ako dođe do problema.

Nakon što oluja prođe, budite oprezni prilikom izlaska. Provjerite ima li oštećenja, izbjegavajte srušene električne vodove i ne dirajte nepoznate predmete. Ako primijetite opasnost, obavijestite nadležne službe.

U konačnici, najvažnije je ostati smiren i postupati promišljeno. Ekstremni vremenski uvjeti mogu biti zastrašujući, ali uz pravovremenu pripremu i odgovorno ponašanje moguće je značajno smanjiti rizik i zaštititi vlastitu sigurnost.