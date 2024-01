Kako riješiti podočnjake?

Podočnjaci mogu imati različite uzroke, uključujući nedostatak sna, genetiku i lošu prehranu. Neadekvatna prehrana može čak pogoršati probleme s podočnjacima. Međutim, promjena prehrane može potencijalno smanjiti oticanje i ublažiti neke simptome. Dermatologinje preporučuju ove četiri namirnice za smanjenje podočnjaka.

Avokado - dermatologinja Anna Chacon navodi da je avokado izvrsna namirnica za blistavu kožu. Preporučuje da ga jedemo kao međuobrok ili u obilnoj salati. Objašnjava kako je avokado bogat vitaminom E, koji je moćan antioksidans jer se učinkovito bori protiv slobodnih radikala i smanjuje oštećenja od UV zračenja.

Rajčica - "Rajčice su fantastične jer se mogu koristiti u raznim receptima", rekla je Chacon za SheFinds. "One imaju visok sadržaj beta-karotena i vitamina C, što djelomično pridonosi borbi protiv podočnjaka." Dermatologinja rajčice smatra ključnim elementom u njezi kože, jer su bogate vitaminom C.

Špinat - špinat sadrži kalcij, klorid, željezo, magnezij i vitamine A, C, E, K, B6, za koje dermatologinja Elaine F. Kung kaže da su vitalni za izgled tena i podočnjaka. "Hrana koja sadrži vitamine A, C, E i karotenoide izvrsna je za zdravlje kože i sprječava starenje kože jer su snažni antioksidansi", dodala je Kung. Napominje da konzumacija špinata može biti korisna ako se borimo s podočnjacima budući da sadrži vitamin K koji jača stijenke krvnih žila.

Šipak - "Šipak sadrži protuupalna i antioksidativna svojstva koja mogu poboljšati elastičnost kože te je zaštititi od oštećenja i preranog starenja", objasnila je dermatologinja Enrizza P. Factor. Također navodi da dodavanje više vitamina C prehrani putem šipka može biti učinkovito u sprječavanju nastanka bora.

Na kraju, konzumacija ove hranjive tvari, zajedno s pijenjem vode, zaštitom kože od sunca i nepušenjem, igra ključnu ulogu u održavanju kože ispod očiju zdravom i mladolikom.