Kako postati najbolje od sebe

Svi mi imam velike snove koji se, nažalost i najčešće, negdje tijekom godina rasplinu i nestanu, a mi se ponekad samo pitamo gdje su nestali.

Stoga, da vas pitamo - koji je zapravo vaš veliki san u životu? Što poduzimate da bi ga ostvarili i, ako ne, zašto? Što vam stoji na putu vašeg sna?

Recimo, možda se bojite. Možda ste izgradili cijeli labirint isprika koji vam otežavaju taj put. A možda ste se uvjerili da danas nije trenutak da se pozabavite svojim snovima i životom. Što god bio razlog, morate s time prestati, i to što je prije moguće.

Donosimo vam sedam razloga koji nas najčešće priječe u ostvarivanju ciljeva te načine da se s njima suočite.

Analiziranje - spadate li i vi u one koji ne mogu donijeti niti najobičniju životnu odluku bez da je u detalje proanaliziraju? Vjerujte nam na riječ, to nikad ne uspijeva. Nitko ne tvrdi kako je planiranje loša navika, dapače, ali pretjerano analiziranje stvorit će pravu poplavu informacija u vašem mozgu, koje će vas učiniti nesposobnima za akciju. Nažalost, kod nekih je stvari tajming sve.

Isprike - što reći, skloni smo im ... Povremene su isprike sasvim u redu, ali ako se dovodite u situaciju da si neprestano govorite jedna te ista opravdanja, to je znak za uzbunu. Upravo je to trenutak kad počinjete vjerovati da su prepreke stvarne i neprelazne. Prestanite tražiti isprike i fokusirajte se na traženje rješenja.

Ja nisam .... - ma da, sigurno niste, osim ako ...? Bojite li se da ne možete ponuditi drugima ništa vrijednog? Mislite li da su svi bolji, pametniji, ljepši i važniji od vas? Vjerovali ili ne, većina ljudi prije ili kasnije pomisli upravo to. Shvatite takve misli kao trenutak prolazne slabosti i uvjerite prvenstveno sebe kako to naprosto nije istina. Tražite li trenutak inspiracije, pomozite drugima da ostvare svoje snove i potencijale i radite ono što u vama stvara strast. Svatko od nas stvoren je da bude na vrhu svijeta u nečemu. Sve što nam preostaje jest da to i sami shvatimo.

Kad bi barem ... - dobili na lotu? Ovo je još jedna od stvari koje si neprestano ponavljamo, a imaju tako malo učinka. Kad bi barem imali više novaca, veza i talenta, lov na životne snove bio bi tako jednostavan, zar ne? Nažalost, tomu baš i nije tako. Velika većina ljudi koji su uspjeli u poslu ili nekom drugom aspektu života nisu se zamarali životom kakvog bi mogli imati, već su poduzeli sve da to ostvare. Sanjarenje je divno i krasno, ali nažalost i potpuno besmisleno.

Strah - to je sasvim prirodna ljudska reakcija na nepoznate situacije. Štoviše, upravo je strah ono što ljude sprječava da se upuštaju u nepotrebne rizike i sulude odluke, koje im mogu ugroziti poslovanje, privatni ili obiteljski život. Ipak, dopustite li strahu da vas obuzme, potpuno će vam preuzeti kontrolu nad životom. Želite li doista do kraja svojih dana biti prestrašeni da udahnete život punim plućima?

Sutra ću ... - što ćete sve napraviti sutra? Čuda? Koliko ste samo puta ovo sebi rekli ili čuli nekog od bližnjih kako si ovo (neuvjerljivo) govori? Sutra ću pokrenuti novi posao. Sutra ću se pozabaviti svojim problemima. Sutra ću napraviti nešto i sve će biti bolje.. Nažalost, život nije satkan od planova za sutra, već onoga što ste u ovom sad trenutku spremni napraviti. Nemojte čekati savršenu priliku da nešto pokrenete, budući da takva nikad neće doći. Hrabro krenite naprijed, a sreća će već naći svoj put do vašeg života.