Kako ponekad naglo raste šećer u krvi?

Kada šećer u krvi naglo poraste nakon obroka, može doći do pada energije, pojačanog osjećaja gladi i, dugoročno, do razvoja inzulinske rezistencije i metaboličkih problema.

Iznenađujuće je da uobičajene navike, koje svakodnevno prakticiramo, mogu pridonijeti ovim naglim skokovima šećera u krvi, ako ne pazimo. Svjesnost o ovim skrivenim okidačima može bitno pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi.

Liječnik dr. Edmond Hakimi i dijetetičarka te nutricionistica Trista Best otkrili su četiri iznenađujuće, ali česte pogreške koje većina ljudi svakodnevno radi, a koje mogu povisiti razinu šećera u krvi.

Konzumacija namirnica s visokim glikemijskim indeksom - hrana s visokim glikemijskim indeksom brzo podiže šećer u krvi jer se brzo razgrađuje u glukozu. Ove namirnice, poput bijelog kruha, slatkih grickalica i prerađenih žitarica, imaju malo vlakana i proteina koji inače usporavaju proces probave. "Kada se ove namirnice probave, brzo otpuštaju glukozu u krvotok uzrokujući nagli porast šećera u krvi. Kao odgovor, tijelo otpušta inzulin kako bi snizilo šećer u krvi, ali to može dovesti do brzog pada glukoze kasnije. Taj iznenadni pad može potaknuti oslobađanje hormona stresa, poput kortizola i adrenalina, što može poremetiti san uzrokujući noćna buđenja ili sprječavanje dubokog odmora", zaključila je Best.

Nedovoljna tjelesna aktivnost - kada nismo aktivni, glukoza dulje ostaje u krvi, što povećava razinu šećera. Redovito kretanje povećava osjetljivost na inzulin, omogućujući stanicama da učinkovitije reagiraju na inzulin. Dr. Hakimi navodi: "Tjelesna aktivnost pomaže mišićima da koriste glukozu kao energiju, što smanjuje šećer u krvi. Kada smo uglavnom neaktivni, posebno nakon jela, razina šećera ostaje viša dulje vrijeme, što stvara dodatni pritisak na inzulin i otežava stabilizaciju šećera."

Nedostatak sna - nedovoljno sna može povisiti šećer u krvi, ometajući sposobnost tijela da učinkovito regulira glukozu. Manjak sna smanjuje osjetljivost na inzulin, što otežava stanicama reakciju na inzulin, pa dolazi do viših razina šećera u krvi. "Kada ne odmaramo dovoljno, naše tijelo proizvodi više kortizola, hormona stresa, što može uzrokovati porast šećera u krvi. Loš san također smanjuje osjetljivost na inzulin, čime otežava stabilizaciju razine šećera", objašnjava dr. Hakimi za SheFinds.

Preskakanje obroka - kada preskočimo obrok, razina šećera u krvi može u početku pasti, a tijelo tada oslobađa pohranjenu glukozu kako bi nadoknadilo manjak. To često pokreće oslobađanje hormona stresa, poput kortizola, što može dovesti do naglog porasta šećera u krvi. "Preskakanje obroka može se činiti bezopasnim, ali često dovodi do niske razine šećera u krvi koja naglo skoči kad konačno jedemo. Ovaj ciklus može biti opterećujući za tijelo, posebno ako prvi obrok sadrži mnogo ugljikohidrata, što dovodi do brzog porasta šećera", ističe liječnik.

Dakle, pripazite na sebe i svoje zdravlje...