Kako paziti na svoje oči?

Oči obično gledamo onako lirski, kao ogledalo duše, lijepe oči i slično, no zapravo se trebamo brinuti o njima baš kao o bilo kojem drugom dijelu tijela - možda čak i više.

Tako da bi oči bile zdrave potrebno je jesti hranu bogatu vitaminima i mineralima, ali jednako tako i redovito odlaziti na preglede kod oftalmologa.

Evo još nekih savjeta kako očuvati zdravlje očiju.

Naočale s premazom - ako nemate dioptriju, a puno vremena provodite ispred računala možete kupiti naočale sa zaštitnim zeleno-plavim premazom koje sprječavaju umaranje očiju. Također, uvijek se udaljite od ekrana koji mora biti u razini s očima, a preporuča se i povremeni odmor i skretanje pogleda svakih 20 minuta.

Pazite s lećama - ako nosite kontaktne leće, pazite na higijenu pri vađenju i stavljaju leća. Prije i poslije stavljanja leća operite ruke te pravilno skladištite leće i mijenjate ih redovito.

Pregledajte oči - kada primijetite da vam se vid pogoršao ili da su vam slova postala mutna, posjetite oftalmologa i napravite pregled očiju. Važno je odmah reagirati kod prvih promjena na očima kako bi se lakše liječilo stanje i ispravila dioptrija.

Prestanite pušiti - pušenje je štetno za zdravlje, ali i za vaše oči. Osobe koje puše su u većoj opasnosti od razvoja mrene, ali i od oštećenja vidnog živca. Nije lako prestati pušiti odjednom, ali važno je biti uporan i postepeno smanjivati broj popušenih cigareta. Ovo je posebno važno kod starijih ljudi, jer se zdravlje očiju pogoršava sa starosti0

Zaštitite oči - kada izlazite na sunce, obavezno na oči stavite sunčane naočale. Naočale štite oči od UV zraka, a kod izbora je važno tražiti one koje blokiraju 99 do 100 posto UVA i UVB zraka. Također, kada radite bilo kakve poslove koristite zaštitne prozirne naočale kako prašina ili komadi materijala ne bi završili u oku i oštetili ga. Kod nekih sportova naočale su obavezne i nemojte to shvaćati olako.

Zdrava prehrana - hrana bitno utječe na sve organe u tijelu, a samim time i na oči. Važno je jesti namirnice koje su bogate vitaminima i mineralima. Posebno su važni omega 3 masne kiseline, vitamin C, vitamin E te cink koji sprječavaju pojavu mrene, koja vodi do oslabljenja vida, a nalaze se u zelenom povrću kao što su špinat i kelj, u ribama kao što su tuna i losos te u jajima, orašastim plodovima, agrumima i grahu. S druge strane vitamin A je važan jer njegov nedostatak izaziva sljepoću te suhoću oka. Ovaj vitamin se nalazi mliječnim proizvodima, žumanjcima i jetri.