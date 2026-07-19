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objavljeno prije 2 sata i 10 minuta
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Kako klima uređaji utječu na zdravlje: istine, mitovi i skrivene opasnosti

Saznajte kako pravilno koristiti klimatizaciju, izbjeći opasne bakterije i sačuvati dišni sustav tijekom ljetnih vrućina

Rade i prekovremeno ovih dana...
Rade i prekovremeno ovih dana... (Arhiva)
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Ljetni toplinski valovi u Hrvatskoj postaju sve intenzivniji, zbog čega su klima uređaji postali neizostavan dio svakodnevice u domovima, uredima i automobilima. Dok nam ovi uređaji pružaju prijeko potrebno osvježenje i doslovno spašavaju živote sprječavanjem toplinskog udara, nepravilno korištenje i neodgovarajuće održavanje mogu ozbiljno narušiti zdravlje. Liječnici i znanstvena istraživanja potvrđuju da klimatizirani zrak može imati niz neželjenih posljedica na ljudski organizam.

Kako bismo maksimalno iskoristili prednosti hlađenja, a eliminirali rizike, važno je razumjeti kako točno klima uređaji utječu na naša pluća, kožu, oči i zglobove.

Isušivanje zraka: prvi uzrok suhe kože, peckanja očiju i glavobolje

Glavni mehanički proces koji klima uređaj obavlja, osim hlađenja, jest izvlačenje vlage iz zraka. Kada relativna vlažnost zraka padne ispod preporučenih 40%, započinju zdravstvene tegobe.

Klimatizirani suhi zrak izravno utječe na sljedeće organe:

  • Koža: Dolazi do ubrzanog gubitka vode iz epiderme, što uzrokuje osjećaj zatezanja, suhoću, ljuštenje i pogoršanje simptoma ekcema.

  • Oči: Hladan zrak ubrzava isparavanje suznog filma, izazivajući peckanje, žarenje i crvenilo, što posebno pogađa osobe koje nose kontaktne leće.

  • Nos i grlo: Sluznica dišnih puteva gubi vlažnost, postaje nadražena te se teže rješava mikroorganizama, a to dovodi do grlobolje, promuklosti i začepljenosti.

  • Glavobolja i dehidracija: Boravak u isušenom prostoru potiče skrivenu dehidraciju organizma, koja je najčešći okidač za ljetne migrene i kronični umor.

Neodržavani filteri kao izvor alergena i opasnih bakterija

Jedan od najvećih mitova jest da klima uređaj sam po sebi uzrokuje prehladu. Prehladu uzrokuju virusi, no klima uređaj stvara uvjete u kojima se ti patogeni lakše šire. Ako se filteri uređaja redovito ne čiste, unutar vlažne sredine i odvoda kondenzata počinju se razvijati plijesni, grinje i bakterije.

Kada uključite zapušteni uređaj, on počinje recirkulirati te štetne čestice po prostoriji. Kod astmatičara i osoba s alergijskim rinitisom to može trenutno potaknuti teške napadaje i iritaciju pluća. Kod većih centralnih sustava u zgradama ili hotelima postoji i rizik od širenja Legionelle, bakterije koja uzrokuje opasnu legionarsku bolest i tešku upalu pluća. U kućnim split-sustavima ovaj je rizik minimalan, ali prljavi filteri i dalje ostaju leglo mikroorganizama.

Temperaturni šok i ukočenost mišića

Izloženost izravnom strujanju hladnog zraka prema glavi, vratu ili leđima često rezultira mišićnim spazmom i ukočenošću. Iako klima neće trajno oštetiti zglobove, usmjereni hladni zrak potiče napetost mišića i pojačava već postojeću bol u kralježnici.

Posebnu opasnost predstavlja takozvani temperaturni šok. Kada iz prostorije ohlađene na 18°C izađete na vanjskih 35°C, tijelo se mora naglo prilagoditi. Krvne žile se u tim trenucima drastično šire, što kod kroničnih srčanih bolesnika i starijih osoba može uzrokovati nagle promjene tlaka, vrtoglavicu, pa čak i ozbiljne kardiovaskularne komplikacije.

Kako pravilno koristiti klimu i očuvati zdravlje?

Da bi klimatizacija bila isključivo korisna za vaš dom i zdravlje, pridržavajte se sljedećih medicinskih i tehničkih preporuka:

  1. Redovito održavanje: Operite ili zamijenite filtere barem jednom u dva tjedna tijekom sezone intenzivnog hlađenja te obavite profesionalni servis jednom godišnje.

  2. Pravilo umjerene temperature: Svjetska zdravstvena organizacija i liječnici preporučuju postavljanje uređaja na temperaturu oko 26 ili 27°C. Razlika između vanjske i unutarnje temperature trebala bi biti optimalno do 6 ili 7 stupnjeva.

  3. Usmjeravanje zraka: Krilca klima uređaja uvijek usmjerite prema stropu ili suprotnom zidu kako hladan zrak ne bi puhao izravno u ljude.

  4. Obvezno provjetravanje: Standardne kućne klime ne uvode svjež zrak, već samo vrte postojeći zrak u prostoriji. Povremeno ugasite uređaj i širom otvorite prozore kako biste unijeli kisik i spriječili "sindrom bolesne zgrade".

  5. Hidratacija i njega: Pijte dovoljno vode tijekom dana kako biste spriječili dehidraciju sluznice, koristite kapi za oči i nanosite hidratantne kreme na kožu.

19.07.2026. 11:01:00
    
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