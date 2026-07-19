Kako klima uređaji utječu na zdravlje: istine, mitovi i skrivene opasnosti

Ljetni toplinski valovi u Hrvatskoj postaju sve intenzivniji, zbog čega su klima uređaji postali neizostavan dio svakodnevice u domovima, uredima i automobilima. Dok nam ovi uređaji pružaju prijeko potrebno osvježenje i doslovno spašavaju živote sprječavanjem toplinskog udara, nepravilno korištenje i neodgovarajuće održavanje mogu ozbiljno narušiti zdravlje. Liječnici i znanstvena istraživanja potvrđuju da klimatizirani zrak može imati niz neželjenih posljedica na ljudski organizam.

Kako bismo maksimalno iskoristili prednosti hlađenja, a eliminirali rizike, važno je razumjeti kako točno klima uređaji utječu na naša pluća, kožu, oči i zglobove.

Isušivanje zraka: prvi uzrok suhe kože, peckanja očiju i glavobolje

Glavni mehanički proces koji klima uređaj obavlja, osim hlađenja, jest izvlačenje vlage iz zraka. Kada relativna vlažnost zraka padne ispod preporučenih 40%, započinju zdravstvene tegobe.

Klimatizirani suhi zrak izravno utječe na sljedeće organe:

Koža: Dolazi do ubrzanog gubitka vode iz epiderme, što uzrokuje osjećaj zatezanja, suhoću, ljuštenje i pogoršanje simptoma ekcema.

Oči: Hladan zrak ubrzava isparavanje suznog filma, izazivajući peckanje, žarenje i crvenilo, što posebno pogađa osobe koje nose kontaktne leće.

Nos i grlo: Sluznica dišnih puteva gubi vlažnost, postaje nadražena te se teže rješava mikroorganizama, a to dovodi do grlobolje, promuklosti i začepljenosti.

Glavobolja i dehidracija: Boravak u isušenom prostoru potiče skrivenu dehidraciju organizma, koja je najčešći okidač za ljetne migrene i kronični umor.

Neodržavani filteri kao izvor alergena i opasnih bakterija

Jedan od najvećih mitova jest da klima uređaj sam po sebi uzrokuje prehladu. Prehladu uzrokuju virusi, no klima uređaj stvara uvjete u kojima se ti patogeni lakše šire. Ako se filteri uređaja redovito ne čiste, unutar vlažne sredine i odvoda kondenzata počinju se razvijati plijesni, grinje i bakterije.

Kada uključite zapušteni uređaj, on počinje recirkulirati te štetne čestice po prostoriji. Kod astmatičara i osoba s alergijskim rinitisom to može trenutno potaknuti teške napadaje i iritaciju pluća. Kod većih centralnih sustava u zgradama ili hotelima postoji i rizik od širenja Legionelle, bakterije koja uzrokuje opasnu legionarsku bolest i tešku upalu pluća. U kućnim split-sustavima ovaj je rizik minimalan, ali prljavi filteri i dalje ostaju leglo mikroorganizama.

Temperaturni šok i ukočenost mišića

Izloženost izravnom strujanju hladnog zraka prema glavi, vratu ili leđima često rezultira mišićnim spazmom i ukočenošću. Iako klima neće trajno oštetiti zglobove, usmjereni hladni zrak potiče napetost mišića i pojačava već postojeću bol u kralježnici.

Posebnu opasnost predstavlja takozvani temperaturni šok. Kada iz prostorije ohlađene na 18°C izađete na vanjskih 35°C, tijelo se mora naglo prilagoditi. Krvne žile se u tim trenucima drastično šire, što kod kroničnih srčanih bolesnika i starijih osoba može uzrokovati nagle promjene tlaka, vrtoglavicu, pa čak i ozbiljne kardiovaskularne komplikacije.

Kako pravilno koristiti klimu i očuvati zdravlje?

Da bi klimatizacija bila isključivo korisna za vaš dom i zdravlje, pridržavajte se sljedećih medicinskih i tehničkih preporuka: