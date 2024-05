Kako je prošao ovogodišnji Future Tense

Ovogodišnje izdanje Future Tense powered by Lürrsen poslovne konferencije donijelo je inspirativan, dinamičan i jedinstven sadržaj, koji je posjetiteljima pružio dublji uvid u najnovije trendove, inovativne koncepte i prakse koje direktno utječu na oblikovanje budućnosti poslovanja. O budućnosti tehnologije, vođenja, održivosti, sreće i društva u cijelosti govorili su svjetski futurolozi i stručnjaci u tim područjima. S druge strane na Business pozornici, regionalni lideri održali su govore i panele o inovativnosti i budućnosti u poslovanju.

Na panelu „Driving Digital Transformation and Green Transition in Maritime Industry through Close Collaboration with Academia", govorile su Teuta Duletić, upravna direktorica Lürssen Design centera Kvarner, koji je generalni partner konferencije, i rektorica riječkog Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija. „Konferencija Future Tense powered by Lürssen donosi ne samo znanja o smjeru svijeta koji se neprestano mijenja velikom brzinom, već i snažnu dozu motivacije, potičući vođe, donositelje odluka i stručnjake da hrabro preispituju svoje poslovanje, usvajaju transformacije kao prilike za rast te time osiguravaju otpornost na promjene u budućnosti. Dinamika ciklusa 'učiti, odučiti se i ponovno naučiti' postavlja temelj za agilnost i uspjeh u nepredvidivom okruženju", istaknula je Teuta Duletić.

Temu „The Future of Disruptive Leadership" predstavila je Neli Angelova, Nestlé Communication Manager za Bugarsku, Rumunjsku, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu te Sjevernu Makedoniju te zaključila: „Budimo realni - disrupcija je naša stvarnost, a kreativno pretjerivanje je future tense uspješnog liderstva."

David Capezza, VP Europe Risk Advisory u kompaniji Visa, izložio je temu „Digital Transformation and the New Wave of Payment System Risks" i govorio o sigurnosti plaćanja. „Sa sve većom integracijom digitalnog u gotovo svaki aspekt života, očekujemo pojavu novih rizika u platnom sustavu. Stoga nam je važno predstavljanje načina na koji Visa upravlja rizicima unutar ekosustava, štiti transakcije danas, kako će ih štititi u budućnosti, osnažuje potrošače te osigurava poslovne klijente, istovremeno smanjujući rizike od sve složenijih kibernetičkih, AI i drugih prijetnji u sve složenijem globalnom platnom ekosustavu", poručio je David Capezza.

S Hrvojem Krešićem razgovarao je i Branislav Bibić, Area Vice President Sub-Saharan Africa u kompaniji Philip Morris International te na temu „Business Transformation and Its Impact on Society" zaključio: „Naša transformacija, koja je započela prije više od desetljeća, još uvijek traje, s jasnim krajnjim ciljem: stvaranjem budućnosti bez dima cigarete. Put na kojem se nalazimo zahtijeva vizionarsko vodstvo, hrabrost i ustrajnost kako bismo se odmaknuli od tradicionalnih proizvoda i poslovnih modela i okrenuli potpuno drugačijoj budućnosti."

Održivost u modernom poslovanju analizirao je dr. Justus Reinke, upravni direktor kompanije Lürrsen u svom izlaganju „Blue Ocean, Green Vessel: The Journey Towars Zero Emission Superyachts". U području održivog poslovanja održan je i panel pod nazivom „Innovation - Key To Sustainability: A Multilevel Approach to Strategic Sustainability Challenges" na kojemu su govorili Sergej Pintar, Product development manager u Maritimnom centru izvrsnosti iz Rijeke, Marko Kufrin, izvršni direktor korporativne strategije i nvog rasta u Atlantic Grupi te Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

„What Does It Take to Have the Power to Move?" na istoimenom predavanju zapitao se Gregor Firbas, CEO at Futura DDB i poručio: „Kako bi ostali relevantni u kontinuiranim promjenama današnjeg svijeta, za brendove je nužno da budu inovativni i prilagodljivi. To zahtijeva dinamičan pristup koji odgovara potrebama potrošača budućnosti. Pronalaženje ravnoteže između emocija i razuma obilježava početak nove ere u donošenju potrošačkih odluka usred tehnološkog napretka."

Panel rasprava o primjeni i utjecaju novih tehnologija u medijima „The Media Effect: Amplifying Sustainable Practices and Tech Solutions" okupila je čelne osobe hrvatskih medija. Maja Blumenšajn, direktorica digitalnih medija Nove TV, glavni urednik portala Poslovni dnevnik Vladimir Nišević, Ana Marija Kostanić, izvršna urednica portala Netokracija te direktor marketinga u Go2Digitalu Dean Udatny s moderatorom Hrvojem Krešićem podijelili su bogata iskustva iz svog poslovnog okruženja.

Uz Lürssen Design Centar Kvarner, višegodišnji partneri konferencije su ENNA Group, Futura DDB, Nestlé, Philip Morris International, Raiffeisen Bank i Visa. Konferencija je pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Zagreba. Konferencija je namijenjena donositeljima odluka i stručnjacima koji se ne žele samo prilagođavati promjenama, već aktivno oblikovati poslovanje i svoje buduće uloge.