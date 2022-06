Kako je Huawei Watch GT 3 Pro uspješno položio ultimativni stres test

Lanu Klingor Mihić ne treba puno predstavljati. Brojne generacije je pamte po nizu različitih poslova i karijernih opcija u kojima je uvijek briljirala. Od uspješne pjevačke karijere, bezbroj dobro organiziranih PR kampanji i evenata, pobjede na MasterChefu pa do nedavno ostvarenih snova u poljima vezanih za gastro i kulinarske formate i uzgoj pasa, Lana svojim trudom i neupitno zavidnom količinom energije mete sve izazove ispred sebe. Ova producentica vrlo gledanog i praćenog online projekta #slanakuharica, uzgajivačica čistokrvnih pasmina - američkih akita, shiba inu i minijaturnih jazavčara, supruga te majka tri predivne djevojčice zaista ima ispunjen, zabavan i ponekad, kako sama navodi, kaotičan dnevni tempo u kojem joj za sve obaveze treba i više od dostupna 24 sata.

Njeni brojni pratitelji na društvenim mrežama znaju da je fan pametnih uređaja u svim sferama svog života, počevši od kuhinjskih pomagala, „beauty gadgeta" pa do pametnih telefona i nosivih pametnih satova poput - Huawei Watch GT 3 Pro, koji joj uvelike olakšavaju izvršavanje svih zadanih obaveza.

S Lanom smo sjeli na brzopotezni intervju u predivnom okružju njenog doma kako bi nam otkrila nešto više o svojim ljetnim planovima, sportskim aktivnostima, poslovnim projektima, ali i da nam iskreno prokomentira kako se naš Watch GT 3 Pro snašao u njenom ubrzanom „superwoman" tempu. Uz sve navedene obaveze slažete se da nema bolje recenzentice od nje?

Lana, hvala ti što si odvojila vrijeme za nas uz sve obaveze.

Kako se nosiš s tako popunjenim danom? Pomažu li ti moderna tehnologija i pametni uređaji poput Watch GT 3 Pro prilikom organizacije rasporeda ili ti samo stvaraju dodatni stres?

Jedno vrijeme sam zaista imala „overdose" korištenja pametnih telefona. Ta stalna dostupnost me počela nervirati i opterećivati jer sam po prirodi „control freak" i osjećaj odgovornosti mi ne dopušta nepročitane mailove ili poruke, pa je to dovelo do toga da dižem pametni telefon u ruke za svaku notifikaciju. Onda sam rekla DOSTA, vrijeme je za pametni sat. Trenutno sam jako zadovoljna s novim Watch GT 3 Pro modelom koji je estetski predivan, elegantan, lagan, pregledan, a opet nosiv u svim prilikama. Samo da napomenem da ovaj model nije moj prvi sat iz GT serije. Imala sam i model prije ovoga, pa sam znala jako dobro što od njega očekivati. Sad pametni telefon uzmem u ruke ako moram nešto konkretno napisati, a sve ostale notifikacije pregledam na satu. Čak i pozive obavljam putem Watch GT 3 Pro, dok istovremeno kuham, treniram pse ili radim nešto treće. Neopisivo olakšanje. Usput on mjeri broj mojih koraka, otkucaje srca, koliko i kako spavam. Čak i brine za moje zdravlje. U svakom slučaju, tjera na pozitivne promjene što je sjajno. Možda kod Watch GT 3 Pro najviše volim kako mi suptilno javi kad je moja iduća obaveza.

Osim kod ovih „ozbiljnih" tema i funkcija poput zdravlja i poslovnih obaveza, koristiš li svoj pametni sat za sport i glazbu? Kako pametne uređaje koristiš u privatnim trenutcima? Kako ocjenjuješ njegovu nosivost s modne strane s obzirom da si i poznata trendseterica.

Estetska strana nije zanemariva. Pa vidite i sami da je predivno elegantan. Multimedijalne opcije su super, no nažalost vremena za glazbu i filmove nemam u ovoj užurbanoj fazi života. Hvatam se s treninzima i odlične su mi sve opcije na Watch GT 3 Pro, samo ih treba prakticirati. Oduševila sam se s golfom iskreno. Na iznenađenje svih pa i same sebe, golf mi ide izvrsno. Na prvom „treningu" od postavljenih 25 loptica iz prve sam ispucala njih 22. Nije loše za početnika, zar ne? Jedna kratka lekcija „How to" na Watch GT 3 Pro i bila sam spremna. Inače, ako i uhvatim taj slobodni trenutak i odvojim vrijeme za sebe, provedem ga na trosjedu, po mogućnosti u zagrljaju supruga. Neke stvari ipak ne dam tehnologiji i biram staromodni pristup.

Na kraju te želimo pitati za planove. Kako ćeš provesti ovo ljeto? Jesi li aktivna ili odmaraš? Kakvi su ti planovi za skoru budućnost, kakve projekte spremaš?

Apsolutno ostajem u gurmanskim vodama i puno je planova koje jedva čekam realizirati. Imam jedan takav bombon od projektića da ne mogu dočekati pokazati ga svima. A glazba.... Hm... o tome ne razmišljam. Ako se dogodi pjesma, uvijek sam ZA jer je glazba i dalje moja velika ljubav.

Što se tiče ljetovanja, kad imate 16 pasa kao mi, planirano ljeto i godišnji odmori ne postoje. No, trudimo se i radimo na projektu „bazen" pa nam neće ni biti važno. Ali zaista bi htjela testirati opcije ronjenja na svom GT 3 Pro. Možda negdje na egzotičnom otočju. U svakom slučaj, kod nas je aktivno uvijek, bilo ljeto ili zima.