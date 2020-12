Kako izračunati da ćete dobiti covid?

Liječnica Megan Ranney u suradnji s kolegicom Brown-Lifespan Elizabeth Goldberg razvila je MyCOVIDRisk, jednostavnu web-aplikaciju temeljenu na upitniku koja korisnicima omogućuje da izračunaju rizik od zaraze koronavirusom na temelju planirane aktivnosti na određenom mjestu ili situaciji.

Pojedinačni istraživački timovi pristupili su procjeni rizika iz različitih kutova. Jedan od alata za procjenu rizika je i COVID-19 Event Risk Assessment Planning Tool koji su razvili znanstvenici s Georgia Institute of Technology u Atlanti. Web stranica procjenjuje kolika je vjerojatnost da će osoba susreti zaraženu osobu na nekom skupu, na temelju veličine grupe i mjesto događaja.

Tvrtka Mathematica razvila je The 19 and Me kalkulator koji se oslanja na demografske i zdravstvene podatke, kao i na ponašanje korisnika kao što je pranje ruku i upotreba maski za određivanje relativnog rizika od izloženosti, infekcije i ozbiljnosti bolesti. Istraživački tim sa Sveučilišta Johns Hopkins u Baltimoreu kreirao je COVID-19 Mortality Risk Calculator, koji procjenjuje relativni rizik od smrti osobe zaražene koronavirusom na temelju mjesta boravišta, postojećih zdravstvenih stanja te na temelju općeg zdravstvenog stanja.

MyCOVIDRisk zauzima više situacijski pristup, procjenjujući rizike povezane s određenim poslovima ili rekreacijskim aktivnostima. Procjena se temelji na mjestu i trajanju okupljanja te broju osoba koje nose, odnosno ne nose maske. To omogućava korisnicima da lakše donesu odluku o tome hoće li prisustvovati nekom događaju jer pokazuje koliki je rizik od zaraze tijekom neke aktivnosti.

Treba napomenuti da aplikacije pružaju procjene koje bi trebale pomoći korisnicima u donošenju odluka i da nisu konačni pokazatelji vjerojatnosti zaraze bolešću, piše Scientific American.