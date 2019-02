Prvorođeno dijete može dugoročno poremetiti san svojim roditeljima, potvrdilo je istraživanje provedeno na Sveučilištu Warwick, a rezultati su objavljeni u časopisu Sleep - kao da to ne zna svaki roditelj.

Znanstvenici su analizirali navike spavanja preko 4600 osoba koje su postali roditelji između 2008. i 2015. godine.

Nije ih iznenadilo što su majke rekle da u prva tri mjeseca bile kronično neispavane te da su u iduće tri godine gubile po 40 minuta sna na noć. U najgorem su stanju, što se tiče spavanja, bile žene koje su dojile. I očevi su prijavili manjak sna, no u puno manjoj mjeri od majki - 15 minuta na noć u prva tri mjeseca od rođenja djeteta.

Nitko od ispitanika i ispitanica nije se kvalitetno naspavao punih šest godina od rođenja djeteta, odnosno san im se nije vratio na staro (odnosno na vrijeme prije, no što su postali roditelji) skoro do trenutka kad im prvorođeno dijete nije krenulo u školu.

Ni tu nije kraj - znanstvenici su zaključili da kada dobijemo djecu više nikada nećemo spavati "kao bebe".

"Imati djecu je golema radost i bogatstvo, no roditeljstvo sa sobom nosi veliku odgovornost i puno briga, a sve to vodi do pada kvalitete i količine sna. Većina roditelja ne spava dobro do šeste godine svog djeteta", objašnjava autorica studije Sakari Lemola.