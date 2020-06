Kako će proći matura?

Pred skori početak polaganja ispita državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) pozvao je u četvrtak novinare na briefing koji se održao na mjestu koje, kako je rekla ravnateljica Katavić, "predstavlja srce provedbe i svih kasnijih aktivnosti državne mature".

Odnosno, objasnila je, tu se pripremaju ispiti na svaku školu i svakog učenika, a kada dođe povrat ispita tada se oni na ovome mjestu i ocjenjuju.

Oko tisuću ocjenjivača ispita državne mature

Ispite državne mature ocjenjivat će oko tisuću ocjenjivača, a nakon toga ispiti se 'pretvaraju' u pet milijuna slika - to su zapravo one slike i oni rezultati učenika koji s mogu naći na njihovim osobnim profilima, najavila je Katavić.

Na pitanje jesu li svi ispiti već poslani školama, odgovorila je da se ispiti šalju sukcesivno dodavši kako ne može reći redoslijed slanja ispita, koji se ipak može pretpostaviti po kalendaru mature, te potvrdila da je prva 'pošiljka' ispita već upućena školama.

Objasnila je kako se ispiti uvijek najprije šalju u škole na otocima kako bi se omogućilo da one dobiju ispite u isto vrijeme kao i škole na kopnu. U razvrstavanje, spremanje i slanje materijala uključeno je do 40 vanjskih suradnika i do stotinu studenata koji se ciklički izmjenjuju ovisno o zadatcima koje trebaju izvršiti.

Upitana koliko će profesora čuvati maturante tijekom ispita, Katavić je podsjetila da je za održavanje ispita u školi odgovorno školsko ispitno povjerenstvo i ravnatelj koji je na čelu toga povjerenstva. Ove godine smo pak, istaknula je, animirali puno više dežurnih nastavnika koji mogu pridonijeti sigurnosti provedbe mature sukladno uputama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Maturanti će znati na koja pitanja ne trebaju odgovarati

Na pitanje što će biti s onim dijelom gradiva (drugo polugodište) koje ne ulazi u ispite državne mature, a s obzirom na to da je to gradivo u već tiskanim ispitima, ravnateljica NCVVO-a objasnila je da se, kada je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o izuzimanju nastavnoga sadržaja iz pojedniih ispita, napravila revizija određenih ispita.

Jer nisu svim ispitima izuzeti neki nastavni sadržaji, a pristupnici će na ispitu biti upozoreni koji su to brojevi ispitnih zadataka koje neće rješavati, a i na školskoj ploči bit će obavijest, tako da postoje dvije kontrole koje će upućivati učenike koje konkretne zadatke ne pišu.

U svakom razredu bit će voditelj ispitne prostorije i dežurni nastavnik, a na hodniku će biti još više dežurnih nastavnika koji će učenike usmjeravati kroz hodnike kako bi se na njima što je moguće manje zadržavali.

Na pitanje hoće li u prostoriji gdje se polaže matura ove godine, zbog preporuka HZJZ-a, biti manje učenike nego prošle godine, objasnila je da to ovisi o veličini same prostorije, odnosno ako su razredi velike površine naravno bit će više učenika, kao i obrnuto. Poštuje se udaljenost od dva metra, odnosno od metar i pol koja je vrijedila i prije, ako se gleda veličina školske klupe.

Matura se mijenja tako da se vraća na staro

Na novinarsku primjedbu kako je novost na ovogodišnjoj maturi što će maturanti moći pisati ispite svojim kemijskim olovkama i na pitanje što je još novo ove godine, Katavić je odgovorila da je "novo zapravo to što se matura vraća na staro", odnosno da i za ispite, primjerice iz likovne umjetnosti, maturanti nose svoje flomastere, što je također sukladno uputama HZJZ-a.

Na vječno pitanje o mogućnosti "varanja s tehnologijama na ispitima", ravnatejica NCVVO-a rekla je kako ove godine maturanti mogu na ispite nositi masku ako to žele. NCVVO je održao sastanake s ispitnim koordinatorima i dao im jasne upute za skidanje tih maski ako nešto uoče vezano za tehnologiju koja se može naći na odjeći, dodala je.

Ipak, Katavić vjeruje da su mjere izrečene prošle godine - da se ponište svi ispiti na ispitnom roku na kojemu je utvrđeno nedopušteno korištenje tehnologije - dovoljno upozorenje svim učenicima da se time ipak neće služiti. Podsjetila je da su prošle godine na maturi bila tri takva slučaja.

Očekuju se izvrsni rezultati

Novinare je zanimalo i očekuje li NCVVO ove godine bolje rezultate nego lani, ravnateljica je odgovorila kako osobno očekuje izvrsne rezultate maturanta jer je, smatra, riječ o posebnoj generaciji, ne samo zbog uvjeta u kojima su se školovali, već i zato što su se izborili za pisanje državne mature i za izborne predmete.

Na pitanje gdje će maturu pisati oni koji nisu ove godine maturanti, odgovorila je da su to ispitni centri. Takvih je pristupnika oko šest i pol tisuća, a ispitni centri su u Zagrebu, Splitu, Slavonskom Brodu, Osijeku i Rijeci. Tamo će maturu pisati svi oni koji nisu maturanti - oni koji su maturu pisali prethodnih godina i žele popraviti rezultat, te Hrvati izvan domovine koji su se školovali po našem programu.

Uz napomenu kako je na današnjoj sjednici Vlade točka i davanje potpore NCVVO-u za unaprijeđenje sustava državne mature i na pitanje o čemu se konkretno radi, Katavić je objasnila da je, zato što se sve više prelazi u digitalni svijet, NCVVO unaprijedio sve aktivnosti vezane uz ocjenjivanje tako da ono bude brže, točnije i kvalitetnije.

Odnosno, da učenici što prije dobiju povratnu informaciju, a riječ je i o iskoraku prema nacionalnim ispitima. Cijeli taj sustav bit će dobra platforma za buduće nacionalne ispite koji će biti u sinergijskoj vezi s ispitima državne mature.

S tim u vezi, novinare je zanimalo kada će se početi provoditi nacionalni ispiti, a Katavić je izvijestila da su nacionalni ispiti spremni, NCVVO ima razrađen kompletan sustav modela nacionalanih ispita koji se polažu ciklički ovisno o odluci obrazovne politike i u ključnim točkama obrazovanja, koje su najčešće peti i sedmi razred osnovne škole, te drugi i treći razred srednje škole ovisno o obuhvatu nastavnog sadržaja

Ako postoji volja vlade i obrazovne politike, sljedeće godine bi se moglo krenuti s nacionalnim ispitima, zaključila je.