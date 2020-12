Kad zaraženi najviše šire zarazu?

Kako bi bolje razumjeli kad su osobe zaražene novim koronavirusom najviše zarazne, tim znanstvenika proveo je studiju koja je nedavno objavljena u znanstvenom časopisu The Lancet Microbe.

Znanstvenice Müge Çevik i Antonia Ho za The Conversation opisuju kako je njihov tim proveo studiju i što su proučavali kako bi došli do odgovora na pitanje kad je neka osoba najzaraznija nakon obolijevanja od covid-19, prenosi Zimo.

Istraživali su, kažu, tri stvari: virusno opterećenje, virusno osipanje te izolaciju živog virusa (kako bi se vidjelo može li se tako izuzet virus i dalje replicirati u laboratorijskim uvjetima).

Otkrili smo da virusno opterećenje doseže vrhunac u grlu i nosu vrlo rano u razvoju bolesti, točnije od prvog do petog dana nakon pojave simptoma, čak i kod ljudi s blagim simptomima, pišu Çevik i Ho.

Njihov tim otkrio je i da se virusni genetski materijal može otkriti u brisu grla ili uzorku stolice i još nekoliko tjedana nakon pojave prvih simptoma.

No niti jedan živi virus nije pronađen u uzorcima uzetima devet ili više dana nakon pojave prvih simptoma.

Rezultati sugeriraju da su osobe zaražene virusom SARS-CoV-2 najzaraznije od nekoliko dana prije pojave simptoma do pet dana nakon pojave simptoma, ističu Çevik i Ho.

Za usporedbu, virusno opterećenje SARS ima vrhunac 10 do 14 dana, a MERS-a 7 do 10 dana nakon pojave simptoma. To ujedno i objašnjava zašto se širenje tih virusa moglo učinkovito odmah smanjiti brzim otkrivanjem i izolacijom njima zaraženih osoba, dok je kod novog koronavirusa slučaj obratan jer se on širi vrlo brzo u najranijoj fazi bolesti.

Studije koje su se bavile praćenjem kontakata zaraženih osoba pokazale su da je transmisija najveća u prvih pet dana od pojave prvih simptoma. Jednu takvu studiju nedavno su proveli britanski i tajvanski znanstvenici, a ona je pokazala da se najviše kontakata zarazilo u kontaktu sa zaraženom osobom unutar pet dana od pojave prvih simptoma bolesti kod te osobe.

Do vremena kad većina ljudi dobije prve rezultate testiranja, oni su već možda prošli svoju najzarazniju fazu. To zapravo znači da bi osoba koja osjeti simptome bolesti trebala odmah otići u samoizolaciju i bez čekanja rezultata testiranja.