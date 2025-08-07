Kad Mujo ostane bez muškosti...
... doktori mu ponude napraviti novu, no prvo se mora popričati s Fatom... a onda ispadne cirkus, naravno
Mujo preživio prometnu nesreću, ali i ostao bez penisa. Kad se probudio u bolnici, doktor mu reče:
- Mujo, loša je vijest da si ostao bez penisa, a dobra da današnja medicina omogućava da ti napravimo novi. Kako ćeš dobiti 5 tisuća maraka odštete, nema problema za operaciju ...
Mujo sav sretan kaže:
- Doktore, mašala, možete mi napraviti jedan, onako, pravo velik?
Doktor zavrti glavom i reče:
- Može, Mujo, ali daj ti prvo to raspravi sa Fatom, pa se vrati sutra i reci kako velik treba biti.
Dolazi sutra Mujo potišteno u ordinaciju, sjedne i uzdahne. Doktor ga pogleda i upita:
- I, što ste se dogovorili?
Mujo slegne ramenima i reče:
- Hja, kako da t' kažem, doktore... nova veš mašina i talijanske pločice u kupaoni, ništa od nove ćune...
