Kad Mujo priča o seksu
Kad Mujo sjedne na čašicu razgovora sa Hasom, bit će svega i svačega...
Ehhh ;) (Arhiva)
Krenuo lagano Mujo u šetnju čaršijom, kad iza jednog ugla naleti na jarana Hasu kojeg nije vidio od srednje škole. Sjednu oni u kafanu na čašicu razgovora da nadoknade propušteno vrijeme, pa će nakon par rakijica Haso:
- I, dobro, jarane, jebeš l' ti šta?
Mujo sune rakijicu i uzdahne:
- A eto... prošle god'ne jednom, ove nešto rjeđe... šta da t' kažem...
