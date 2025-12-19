Kad Mujo priča o seksu

Krenuo lagano Mujo u šetnju čaršijom, kad iza jednog ugla naleti na jarana Hasu kojeg nije vidio od srednje škole. Sjednu oni u kafanu na čašicu razgovora da nadoknade propušteno vrijeme, pa će nakon par rakijica Haso:

- I, dobro, jarane, jebeš l' ti šta?

Mujo sune rakijicu i uzdahne:

- A eto... prošle god'ne jednom, ove nešto rjeđe... šta da t' kažem...