« Vic dana
objavljeno prije 3 sata i 20 minuta
VIC DANA

Kad Mujo priča o seksu

Kad Mujo sjedne na čašicu razgovora sa Hasom, bit će svega i svačega...

Ehhh ;)
Ehhh ;) (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Hasi

Krenuo lagano Mujo u šetnju čaršijom, kad iza jednog ugla naleti na jarana Hasu kojeg nije vidio od srednje škole. Sjednu oni u kafanu na čašicu razgovora da nadoknade propušteno vrijeme, pa će nakon par rakijica Haso:

- I, dobro, jarane, jebeš l' ti šta?

Mujo sune rakijicu i uzdahne:

- A eto... prošle god'ne jednom, ove nešto rjeđe... šta da t' kažem...

19.12.2025. 06:46:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh