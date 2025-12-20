Kad Mujo treba u shopping
Ono kad Mujo mora u shopping sa Fatom i izaći ranije s posla zbog toga, pa ga šef ne pušta...
Kad uspije... ;) (Arhiva)
Dođe Mujo do šefa i potiho ga upita:
- Šefe, mogu l' danas izać' ranije s posla?
Šef digne glavu s papira i pogleda ga preko naočala:
- A što?
Mujo se smota:
- Pa, ovaaaj... mor'o b' vozit Fatu u onaj novi šoping centar...
Šef odmahne rukom:
- Ma bjež', bolan, nemere!
Mujo se nasmije:
- Fala t' šefe k'o bratu, znao sam da š' pomoć', pravi si jaran!
20.12.2025. 06:49:00
