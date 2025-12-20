« Vic dana
Kad Mujo treba u shopping

Dođe Mujo do šefa i potiho ga upita:

- Šefe, mogu l' danas izać' ranije s posla?

Šef digne glavu s papira i pogleda ga preko naočala:

- A što?

Mujo se smota:

- Pa, ovaaaj... mor'o b' vozit Fatu u onaj novi šoping centar...

Šef odmahne rukom:

- Ma bjež', bolan, nemere!

Mujo se nasmije:

- Fala t' šefe k'o bratu, znao sam da š' pomoć', pravi si jaran!

