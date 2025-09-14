« Vic dana
VIC DANA

Kad Mujo mlati majmuna..

... sve je lijepo i krasno, ide mu dobro sve dok ga ne krene zezati neka muha koja leti oko njega...

Kad Muju postane očajan ;)
Mujo se namjesti pred televizorom, pusti si pornić i počne masturbirati. Radi Mujo, radi, kad mu na rame sleti muha.

Mujo se sav smete i počne je tjerati:

- Išš, muho glupa, išššš ....

Ode muha, Mujo nastavi s poslom, kad nakon minute evo opet muhe. Mujo ponovno zalamata rukama i počne tjerati muhu:

- Iššš, ne smetaj, iššš ...

Muha odleti, a Mujo se baci na posao i kad je bio pred vrhuncem, muha mu sleti na rame. Mujo okrene glavu, napući usne i uzdiše:

- Mmmmm, de daj pusu, matereti .....

