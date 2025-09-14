Kad Mujo mlati majmuna..
... sve je lijepo i krasno, ide mu dobro sve dok ga ne krene zezati neka muha koja leti oko njega...
Kad Muju postane očajan ;) (Arhiva)
Mujo se namjesti pred televizorom, pusti si pornić i počne masturbirati. Radi Mujo, radi, kad mu na rame sleti muha.
Mujo se sav smete i počne je tjerati:
- Išš, muho glupa, išššš ....
Ode muha, Mujo nastavi s poslom, kad nakon minute evo opet muhe. Mujo ponovno zalamata rukama i počne tjerati muhu:
- Iššš, ne smetaj, iššš ...
Muha odleti, a Mujo se baci na posao i kad je bio pred vrhuncem, muha mu sleti na rame. Mujo okrene glavu, napući usne i uzdiše:
- Mmmmm, de daj pusu, matereti .....
14.09.2025. 06:56:00
