Kad je vrijeme za promjenu maske?

Ako koristite platnene maske, preporučuju se one s tri sloja tkanine, a možete je lako oprati u perilici za rublje. No, višestrukim pranjem može doći do propadanja tkanine što može smanjiti učinkovitost maske. Grubo pranje i kemikalije također mogu utjecati na tkaninu.

Masku možete namočiti u vruću vodu i otopinu za dezinfekciju, a nakon toga je ostavite da se osuši na zraku. No, nakon određenog broja pranja, masku je potrebno promijeniti.

Sljedeći pokazatelji vam mogu pomoći da prepoznate je li vrijeme da nabavite novu masku:

Ako stalno morate dodirivati, popravljati i prilagođavati masku kako bi ispravno pokrila nos i lice. Ispravno postavljena maska ne zahtijeva puno podešavanja i pokriva i masku, usta i bradu.

Ako su se petlje na maski opustile, to bi moglo značiti da je tkanina počela propadati te biste trebali razmisliti o tome da nabite novu masku.

Ako se tkanina nakon višekratnog pranja čini porozna, lagana ili tanka - možda je vrijeme za novu masku.

Ako primijetite bilo kakve rupe ili pukotine na maski odmah je promijenite.

Osim toga, nije loša ideja imati više maski, ali nemojte ih nagomilavati. Kad napuštate dom, možete ponijeti dvije maske, savjetuju stručnjaci.

Ako je maska vlažna ili je nosite nekoliko sati, može vam biti teže disati kroz nju pa takvu masku zamijenite novom. Ako koristite kirurške maske, bacite ih odmah nakon prve upotrebe, piše E-Times.