Jutarnja kava mogla bi biti tajna dugovječnosti

Redovita konzumacija kave u srednjoj životnoj dobi mogla bi biti povezana s većom vjerojatnošću zdravog starenja kod žena, pokazalo je novo istraživanje predstavljeno na znanstvenom skupu NUTRITION 2025, godišnjem kongresu American Society for Nutrition.

Studija je obuhvatila 47.513 žena uključenih u Nurses' Health Study, jednu od najdugotrajnijih epidemioloških studija o zdravlju i prehrani. Istraživači su analizirali podatke prikupljane tijekom 30 godina, uključujući prehrambene navike, stil života i zdravstveno stanje sudionica.

Zdravo starenje u istraživanju je definirano kao doživljavanje 70. godine života bez većih kroničnih bolesti, uz očuvanu fizičku funkciju, dobro mentalno zdravlje te bez kognitivnih poteškoća ili problema s pamćenjem.

Do 2016. godine 3.706 sudionica ispunilo je sve kriterije zdravog starenja. U srednjoj životnoj dobi, između 45. i 60. godine, te su žene u prosjeku unosile oko 315 miligrama kofeina dnevno, što je približno tri šalice kave.

Analiza je pokazala da je svaka dodatna šalica kave dnevno bila povezana s 2 do 5 posto većom vjerojatnošću zdravog starenja, sve do otprilike pet manjih šalica dnevno. Istraživači pritom nisu pronašli značajnu povezanost između zdravog starenja i konzumacije čaja ili bezkofeinske kave, dok je veća konzumacija gaziranih napitaka s kofeinom bila povezana s manjom vjerojatnošću zdravog starenja.

„Iako su prethodna istraživanja već povezivala kavu s pojedinim zdravstvenim ishodima, naše je istraživanje prvo koje analizira njezin utjecaj na više dimenzija starenja tijekom tri desetljeća", izjavila je dr. Sara Mahdavi, autorica istraživanja i bivša postdoktorandica na Harvard T.H. Chan School of Public Health, danas izvanredna profesorica na Sveučilištu u Torontu.

Prema njezinim riječima, rezultati sugeriraju da bi kava s kofeinom mogla imati jedinstvenu ulogu u očuvanju mentalnih i fizičkih funkcija tijekom starenja. Znanstvenici ističu da kava sadrži stotine bioaktivnih spojeva, uključujući polifenole i druge tvari koje mogu djelovati sinergijski na metaboličke procese povezane sa starenjem.

Ipak, istraživači naglašavaju da su rezultati preliminarni te da je potrebno daljnje istraživanje kako bi se bolje razumjeli mehanizmi koji povezuju konzumaciju kave i zdravo starenje.