Još nije kasno da svoju kožu pripremite za godišnji odmor

Koža je najveći organ i važno je brinuti za nju. Danas, kada se trendovi na području svih industrija mijenjaju iz dana u dan pa tako i kada je riječ o njezi kože te ljepoti općenito, mogućnosti je bezbroj. Ne odgovara svaki tretman ili proizvod svima, ali tržište je veliko i doista svatko može, naravno uz pomoć i savjet stručnjaka, pronaći svoje favorite.

Koža definitivno pamti i bitno je na nju nanositi ono u što smo sigurni da joj neće naštetiti. Koliko god voljeli izlaganje suncu, pogotovo jer je to u ovim mjesecima gotovo nemoguće izbjeći, isto tako, važno je adekvatno pripremiti i štititi kožu.

Ultimativan tretman koji svakoj koži čini dobro i koji se smije raditi i u ovim danima je popularni HydraFacial. Idealan izbor za svakoga tko želi mladoliku kožu, bez obzira na dob, a osobito je pogodan za one čija je koža osjetljiva i sklona crvenilu.

Siguran je i učinkovit na svim tipovima i bojama kože. Često ga nazivaju jedinstvenom kombinacijom svih popularnih tretmana za lice - objedinjenim u samo jedan. Zašto je dobro napraviti ga čak i prije odlaska na more? Jer uklanja sve mrtve stanice i dubinski čisti lice. Mnoge pripadnice nježnijeg spola, ali čak i muškarci, hvale ovaj tretman. Fascinantna je činjenica da će činiti dobro i tinejdžerima koji su skloni aknama, ali isto tako i odraslima koji su skloni borama i hiperpigmentacijama, no i starijima čija su lica oštećena od sunca. Rezultat je odmah vidljiv jer jako brzo poboljšava teksturu kože.

Većina ljudi misli kako ljeti nije pametno odlaziti na tretmane, ali ovisi o kojima je riječ, to naravno ne vrijedi za sve. „Sada se može napraviti jako puno tretmana, recimo, one za pomlađivanje te oblikovanje lica i tijela. Nakon tretmana nema crvenila niti oporavka jer ti tretmani ne štete koži te se nakon njih slobodno može ići na plažu. Izdvojio bi neke od tretmana, a to su primjerice Femi Tight, HIFU, enzimska terapija, epilacija, Endolift, radio valovi, RF subcizija, egzosomi, HydraFacial, Cryo Face RF, Pink Peeling, Ozonoterapija - čišćenje krvi s ozonom ili UV zrakama, laseri, infuzije" - dodaje doktor Dinko Kaliterna, vlasnik i osnivač Poliklinike Poliderma.

Enzimska terapija, također postaje sve popularnija i idealan je tretman za topljenje celulita, uklanjanje masnih naslaga, oblikovanje i pomlađivanje lica i tijela. Riječ je o 100% prirodnoj terapiji, a rezultati su odlični. U našem tijelu se nalaze enzimi koje koristimo u enzimskoj terapiji. Tretman enzimske terapije možemo shvatiti kao prirodni proces čišćenja i ciljanog uklanjanja oštećenog tkiva, pri čemu se potiče obnova uz razvoj novog vezivnog tkiva. Pomoću ovog tretmana, moguće je ukloniti i ožiljke, strije, osim lica i tijela moguće je pomladiti i vrat i dekolte, a koža samim time postaje čvršća. Idealan tretman ako se niste na vrijeme pripremili za ljeto.

Osim tretmana koji su pogodni ljeti, neizbježno je koristiti i kozmetiku koja će odgovarati koži, hraniti je i na neki način, odmoriti od izlaganja suncu. White Skin 1 i 3, kreme su koje uspješno uklanjaju i preveniraju hiperpigmentacijske mrlje, a sigurne su za korištenje tijekom ljetnih mjeseci. Ne izbjeljuju lice u smislu gubitka tena, već uklanjaju samo ono neželjeno, a njihova je učinkovitost i znanstveno dokazana.

White Skin Body Lotion obnavlja kožu od oštećenja izazvanog sunčevim zrakama uz jak efekt pomlađivanja. Savjet je koristiti ga kada je riječ o uklanjanju ožiljaka i raznih hiperpigmentacija nastalih zbog uraslih dlačica. Kako bi koža prodisala, tu je Zeoscrub - detox prah koji uklanja toksine iz kože, čisti pore, uklanja bakterije, a koža je nakon primjene nježna i podatna. „Moj cilj je ispuniti očekivanja klijenata. Želim da svatko tko proba moju kozmetiku bude zadovoljan rezultatima. U nju sam uložio sve svoje iskustvo i znanje, ali i svoje ime"- dodaje dr. Dinko Kaliterna. Više o linijama kozmetike My Skin možete vidjeti ovdje, a ako tražite savršenu njegu za svoje lice i tijelo, u širokoj ponudi sigurno ćete pronaći nešto za sebe.