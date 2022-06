Još jedan odličan tjedan u Attacku

TONSTARTSSBANDHT u dvorištu Medike, utorak 28.6., 19:00 - 00:00, ulaznice u pretprodaji 60 kn, na dan koncerta 80 kn

GITARIST MAC DEMARCA U ZAGREBU!!!

"This idea of a song as a living, breathing thing, a liquid portrait that sloshes to the borders of whatever frame is fixed upon it."

Američki bend s Floride - TONSTARTSSBANDHT ili kako ih fanovi zovu - "The Best Band in the World" dolazi premijerno u Zagreb u sklopu svoje europske turneje.

Andy White (vokal i gitara), inače gitarist benda Maca DeMarca, i njegov brat Edwin White (bubanj) osnovani su 2008. u rodnom Orlandu te otada djeluju kao duo koji istražuje polje psihodelije, noise rocka, lo-fija, sve do countryja kroz svoje fluidne zvukove i mistične tekstove.

Tonstartssbandht jedan je od najzanimljivijih bendove američke indie scene. Prošle godine izdaje svoj album "Petunia" pod indie američkim labelom "Mexican Summer". Album je najkompletniji rad benda do sada, što dokazuje i to da je uvršten u top 30 albuma 2021. godine od strane prestižnoga muzičkog portala Pitchfork, koji piše:

"Through they easily slid into the slacker rock boom of the '10s with their punny track names and funny haircuts (the brothers were even roommates with Mac DeMarco), Tonstartssbandht always pushed their sounds to more transcendental ends, taking lessons from krautrock and noise as handily as they did from country music. Their focus on live performance has meant that for the most part, the best way to hear Tonstartssbandht was either in the room with them or on one of their outstanding live records, which captured their sprawling psychedelia in all its shaggy glory." - Pitchfork

Ulaznice fizičke: Dirty Old Shop

ONLINE PRODAJA:

https://core-event.co/events/tonstartssbandht-dbf6/

Cover art by Franka Košta

Event by Damjan Vukasin/vitamin Disco

Low Life / Mižerija / The Celetoids / DDR, petak 1.7., od 20:30-02:45, ulaz 45 kn

LOW LIFE (Sydney, Australija)

Postoji li još tko, a da mu na radaru nije Australija kad je riječ o kvalitetnom garažnom roku, vrhunskom post punku, a bome i kad je riječ o top glazbi generalno? Ako je odgovor da, vjerojatno dotični/a živi u špilji, nema sluha, a niti interesa za nove auditivne avanture. Dok vlada masovna histerija oko King Gizzard and the Lizard Wizard i The Chats postoje i oni manje razvikani, ali i već duže vrijeme prisutni i itekako relevantni bendovi poput Low Life.

Australski Low Life niknuo je iz veoma plodne australske glazbene underground scene iz koje su se izrodili i njihovi suborci poput Total Control, Eddy Current Suppression Ring i UV Race. Bend postoji od 2011. i izbacili su nekolicinu tejpova, pet singlica i tri long plejke za Alter Records, inače prolifičan lejbl iz Londona za koji izdanja izbacuju imena poput Chain of Flowers, Total Control, Damien Dubrovnik, Croatian Amor... Turneja u sklopu koje po prvi puta dolaze u naše krajeve je ujedno i promocija novog albuma "From Squats To Lots: The Agony And The Xtc Of Low Life" za već gore spomenuti Alter.

Na već pomalo legendarnom albumu "Dogging" njegovali su zvuk koji je naginjao na nešto više klasičniji garažni zvuk koji je opet bio naizmjence ispreleten atmosferičnim new wave plovidbama, te popraćen spoken word vokalom. U nekoj sadašnjoj fazi evoluirali su u magičnu fuziju hipnotične, repetativne, post-punkom gonjene povorke koje se ne srami uplovljavanja u shoegaze i dream pop vode, a nikad ne zazvuči šećerno! Isto tako, spomenuli bi da internet usporedbe s Iceage, Sleaford Mods, Protomartyr i Wire nisu nikako nasumične i slučajne! Jedan prijatelj lejbla je rekao da kad bi Low Life upoređivao s filmom da bi film defintivno bio aussie klasik Wake In Fright. Čoeče!

MIŽERIJA (Zadar, Doomtown)

Maticu Mižerije čine dobri ljudi koji vode Nigdjezemsku, autonomni kulturni centar u Zadru koji već dugi niz godina hosta najbolji ljetni DIY pank festival Intermezzo.

Bendov melankolično-popični zvuk odjeknuo je dosta brzo, a kako je kazetno izdanje planulo u svega tjedan dana, odlučili smo se na repress u formi 7" ploče koju će bend promovirati upravo na ovom koncertu! Podrži!

THE CELETOIDS (Zagreb, Doomtown)

Dok pišemo ovu najavu The Celetoids taman peštaju u sklopu treće europske turneje i usviraniji su više nego ikad. Ovom prilikom odrokat će hitove s Pupal Stage i Optic Nerve, te par novih numera u svom dobrom živčanom, maničnom, nadrkanom i garažnom maniru. Daljnji opisi su suvišni!

DDR (Zagreb)

Zagrebačka post-punk hladnoća savršeno zaokružuje priču sa svojim tužnjikavim melodijama, goth senzibilitetom vokala i soundom koji priziva razigrane duhove Husker Du, Wipers i Leatherface!

Prije, između i nakon bendova plejlistom dominiraju Bodež i Saturnov Okot

VRATA 20:00 / START 20:45 / UPAD 45 KN