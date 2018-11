Jesu li istinski skupe kreme učinkovitije od jeftinijih?

Futurolozi upozoravaju - budućnost beauty industrije bit će u personalizaciji proizvoda te će svaki kupac imati svoju vlastitu liniju kozmetičkih sadržaja kojima će njegovati svoje lice i tijelo. Razlog - jednostavan - ono što daje učinka kod jedne osobe, ne znači da će rezultirati jednako kod druge osobe, zbog čega će proizvodi morati ići sve više na osobnu uporabu i potrebu svakog kupca.

S ovom futurološkom tezom opravdano se postavlja pitanje koliko su onda skupe kreme za njegu lica (ili/i tijela) učinkovitije od jeftinih, te koliko istinski skupe kreme pomažu više od jeftinijih u dohvaćanju željenih beauty rezultata.

Kao profesionalac koji je u beauty industriji više od 20 godina rekla bi da cijene krema uvijek ovise o sastojcima i sirovini od koje je krema napravljena, tehnologiji te pakiranju i brandu. Stoga su i te četiri stavke uračunate u cijenu proizvoda kojeg kupujemo. Osobno kozmetičke proizvode dijelim u tri kategorije, a to su tri vrste krema: jeftine, skupe i profesionalne. Vjerujem da sam s ovom podjelom obuhvatila cijelo tržište preparativne kozmetike - ističe članica Virtualnog ženskog poduzetničkog centra Sanja Buinjac, vlasnica Ageness Beauty Instituta Zagreb, naglašavajući kako su jeftine kreme su kreme koje su uglavnom za široku potrošnju, ne koštaju puno i pristupačne su za svakoga.

Skupe kreme su kreme koje su za usku populaciju i poklonike određenih brendova poput Chanela, Perricone MD, Lancome, Carita. La Prairie, Clinique itd., s kvalitetnijim i ljepšim pakiranjem.

Zadnje i meni najdraže su profesionalne kreme. Profesionalne kreme su one koje možete naći ekskluzivno u kozmetičkim salonima te se mogu kupiti najčešće u salonu koji i radi s tom kozmetikom. Cijene znaju varirati od pristupačnih do visokih. Najveća razlika koju trebam napomenuti je u tome što profesionalni brendovi imaju puno koncetriranije formule, bolju tehnologiju koja se koristi u istraživanju i proizvodnji, klinička istraživanja koja potkrepljuju rezultate određene kreme ili seruma te meni najbitnije imaju educirano osoblje koje radi s profesionalnom kozmetikom pa je i samim time njihova preporuka bolja. Kad profesionalac pregleda vašu kožu i predloži kremu koja će zasigurno riješiti problem koji imate onda sa sigurnošću možete znati da ste kupili kremu za problem koji želite riješiti - upozorava kozmetičarka Sanja Buinjac dodajući i da često odlazimo u trgovine, drogerije ili ljekarne gdje nam prodavači prodaju kreme koje nisu pogodne za nas, jer prodavači nisu stručnjaci po pitanju njege kože ipak osobe koje nastoje u prvom redu prodati proizvod.

No ostaje pitanje - jesu li skupe kreme istinski učinovitije od jeftinih, čime bi trebale opravdati svoju visoku cijenu?

Dokazi se mogu naći u okviru kliničkih istraživanja, koja profesionalni brendovi često rade. Naime nemaju svi proizvođači kozmetike sredstava i vremena testirati i izvoditi klinička istraživanja na svim svojim proizvodima. No to nije sličaj i kod profesionalnih brendova, jer tretmani i kozmetika koja je za profesionalnu upotrebu koriste u kozmetičkim salonima prolaze detaljnija testiranja nego kreme za široku potrošnju. Ono što svakodnevno kupujemo je kombinacija odličnog marketinga i dobrog osjećaja nade koji svi priželjkujemo. Želimo vjerovati da je baš ta krema ono što će učiniti razliku na našoj koži jer upravo je to ono s čim nas bombardiraju u reklamama. Međutim često zaboravljamo najosnovniju činjenicu,s a to je da se istinski trebamo posvetiti njezi kože svaki dan - ujutro i navečer, sedam dan u tjednu, 365 dana u godini.... - ističe vlasnica Ageness Beauty Instituta koja vjeruje da nema znanstvenih dokaza i za jednu i za drugu tezu oko skupih i jeftinih krema jer je svaka koža drugačija te se svaki problem može rješiti na više načina, a najbolje personalizirano - prema potrebi svakog individualnog kupca.

No, kako bi izreka iz naroda rekla - „Svaka roba ima svog kupca". Kreme se kupuju ovisno o cijeni, sastojcima ili brandu.

Mažite i njegujete svoju kožu svaki dan, pobrinite se da i dobijete rezultate. Jer koja je svrha korištenja neke kreme ako ne vidite rezultat. Ako se vaša koža nije poboljšala korištenjem određene kreme mijenjajte kremu, jer kožu ne možete zamijeniti. Ovisno o dobi u kojoj se nalazite, rezultate neke kreme ili seruma možete vidjeti već nakon par dana do maksimalnih 30 do 45 dana korištenja. Ako niste sigurni koju kremu, serum ili masku koristiti otiđite na konzultacije kod kozmetičara, neka vam pregleda kožu i neka vam profesionalac savjetuje što i kako koristiti u kućnoj njezi. Iskušajte profesionalne proizvode koje vam preporuči kozmetičar pa vidite kolike su razlike na vašoj koži...- savjetuje Sanja Buinjac, vlasnica Ageness Beauty Instituta