"Jeste li vi ozbiljna galerija?" u Galeriji SC

U petak, 4. listopada u Galeriji SC s početkom u 20 sati održat će se otvorenje izložbe Jeste li vi ozbiljna galerija? u sklopu ciklusa izložbi mladih autora Oni dolaze...

Izložba je otvorena do 12. 10. , radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Izložba okuplja tri galerije studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu - Uža, Polica i Rupa, koje su pokrenuli studenti za studente. Na izložbi sudjeluje više od 30 autora, studenata slikarstva, kiparstva, grafike, nastavničkog odsjeka te animiranog filma i novih medija. Djelovanje je započela galerija Polica 2022. godine na Akademiji likovnih umjetnosti, Ilica 85, a nakon preseljenja Akademije u nove privremene prostore zbog renovacije uslijed posljedica potresa, daleko od centra grada, na Jadran filmu, osnivaju se galerije Uža i Rupa. U tim novim prostorima studenti su se suočili s novim okolnostima i kontekstom u kojem stvaraju umjetnost, održavaju međusobne veze i potiču jedni druge na rad i razvoj. Zgrada u Ilici 85 neusporedivo je drugačija od zgrade Jadran filma, čiji prostori nisu projektirani da budu ateljei, a sama zgrada je u gotovo derutnom stanju.

Iz predgovora izložbe Jeste li vi ozbiljna galerija?

..U zakutcima, neiskoristivim mjestima, van dominantnih prostornih diskursa rađala su se tri umjetničko-kustoska projekta, odnosno tri galerije: Uža, Polica i Rupa. Uža je zauzela uzak hodnik između slikarskih klasa, Polica je doslovce polica koja nikom nije trebala i ostala u jednom od hodnika, a Rupa je obična niša u zidu. No, ti prostori ni približno ne bi zaživjeli da se nije počela stvarati sinergija studenata različitih odsjeka. A ta je sinergija plod udaljenosti zgrada Jadran filma od centra.

Skupljeni na malom prostoru koji je od centra udaljen gotovo sat vremena (uključujući čekanje javnog prijevoza) studenti su sve više vremena provodili zajedno. Ta prisiljena bliskost počela je donositi rezultate vidljive u prijavama za izlaganje u ovim galerijama. Tako je dislokacija omogućila da se s margine promotri ideja umjetnosti i njenog podučavanja. Istovremeno stvarala je i nove veze od kojih se neke još i ne mogu sagledati.

Povratak u prostore sigurno tako neće biti povratak kući. Dom je zauvijek izgubljen, ali to nije loša vijest za Akademiju. Na kraju krajeva lokaciju i dislokaciju čine ljudi i odnosi ne materijal... (prof. dr. sc. Tomislav Pletenac)

GALERIJA POLICA

Galerija Polica je pop-up galerija osnovana u veljači 2022. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a osnovale su je Dalija Stanić i Nataša Devčić, tada studentice na Grafičkom odsjeku. Polica teži biti nepretencioznom galerijom te mjestom eksperimenta i prostornog promišljanja o nekonvencionalnom izložbenom prostoru. Galerija Polica je upravo to; polica dimenzija 20×60×2 cm pričvršćena na zid. Galerija je osnovana u doba pandemije kako bi bila mjesto susreta za izlagače i publiku u neformalnom obliku.

INSTAGRAM: @galerijapolica

GALERIJA UŽA

Galeriju Uža osnovalo je troje diplomanata slikarstva - Filip Karpišek, Katarina Kocijan i Filip Stolnik, s ciljem oživljavanja prostora Jadran filma, nove lokacije ALU. U četvrtak, 16.2.2023., rodila se zamisao o galeriji u uskom hodniku slikarskog odsjeka. U petak, 17.2.2023., otvorena je galerija Uža zajedno s njezinom prvom izložbom. Od tada, svakim petkom, održavaju se redovne izložbe studenata i profesora ALU. Galerija Uža svoje ime je dobila po uskom hodniku u kojem se nalazi, a istovremeno je i hommage kultnoj galeriji Šira.

INSTAGRAM: @galerijauzha

GALERIJA RUPA

Galerija Rupa je neovisna studentska galerija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu koju su osnovali Marina Brkić, MateaDespot i Leonardo Losciale. Nalazi se u stubišnom prostoru, predvorju ispred ulaza na kiparski odsjek, na novoj lokaciji Akademije u sklopu Jadran Filma u Dubravi. Sama galerija je niša u zidu, dimenzija 196x104x35cm. Galerija Rupa nastala je 2023. godine, kao reakcija na dislokaciju ALU u prostore JadranFilma, gdje smo inspirirani tim osebujnim prostorom odlučili sami stvarati sadržaj koji nam je zanimljiv i zbog kojega ćemo se u tom prostoru osjećati ugodnije. U dvotjednom tempu izlaganja galerija Rupa omogućuje studentima prezentiranje radova i okušavanje u izlagačkom svijetu. Do sada je u Rupi ostvareno četrnaest samostalnih izložbi i jedan međunarodni projekt - 'Rupa v/uRupi' razmjena izložbi sa studentskom galerijom Rupa iz Ljubljane.