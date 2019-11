Jeste li među onima koji vole darivati ili više volite primiti dar?

Blagdanski šoping samo su rijetki među nama obavili kad su gužve u trgovinama male i kad treba - a to je puno ranije nešto što dođe prosinac i s njim pritisak kupnje u zadnji tren kada je mogućnost izbora pogrešnog poklona mnogo veća.

Osobe koje su tijekom godine marljivo birale božićne darove spadaju u kategoriju onih koje iskreno veseli osmijeh druge osobe kad joj uruče dar. Za šetnje gradom već će im brzinski pogled na izlog trgovine u prolazu biti dovoljan znak da su pronašli savršen dar za mamu, dok za brata odavno znaju što ga veseli. Prijatelje pažljivo slušaju i znaju na čiju glazbu vole dočekati zoru, a tko umjesto slatkog više voli da ga se razveseli slanim zalogajima.

Druga je pak skupina ljudi koji ne posvećuju toliko pažnje na izbor savršenog dara. Radije vole primiti dar pa često posjet dućanu završi tako da su umjesto za druge, poklon kupili sebi.

Bez obzira hoćete li radije obradovati sami sebe ili pripremiti divan poklon ispod jelke, Nespresso do kraja siječnja omogućuje kupnju aparata za kavu po 20% nižim cijenama.

A za sve one koji su se već razveselili aparatom, od 29. studenog do 1. prosinca dostupna je ograničena Black Friday ponuda pri čemu za kupnju 50 kapsula kave ostvarujete mogućnost kupnje do 3 Nespresso dodatka sa 50% popusta, dok za kupnju 100 kapsula ostvarujete mogućnost kupnje Aeroccino 3 ili Aeroccino 4 također sa 50% popusta.

Nespresso potražite u butiku u Arena Centru Zagreb ili na on-line trgovini www.nespresso.hr