Jeru The Damaja & Phat Phillie na turneji po Hrvatskoj za 50 godina Hip-Hopa

Legendarni Gang Starr Foundation član iz Brooklyna, Jeru The Damaja, pridružit će se našem Phat Phillieju u američkim kutcima gradskih knjižnica u Osijeku, Vukovaru, Zagrebu, Rijeci i Zadru.

U godini kada slavimo 50 godina Hip-Hopa i 30 godina vodeće regionalne Hip-Hop organizacije Blackout, kolege s obje strane Atlantika planiraju malu, ali slatku turneju na kojoj će se uz Jeruov nastup i Philliejev DJ set razgovarati o povijesti Hip-Hopa te pružiti mogućnost domaćim rapperima da odrepaju stvar ili dvije. Za ovu turneju mladi zagrebački MC BARS i producent Flowdeep snimili su ekskluzivnu pjesmu "Rap Junkie" koja će se fanovima u pet gradova pokloniti na USB-u, te naknadno objaviti na svim digitalnim platformama Blackout Hip-Hopa i Dallas Recordsa.

Ulaz na sve događaje je slobodan:

27.11. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (18-20h)

28.11. Gradska knjižnica Vukovar (16-18h)

29.11. Knjižnica "Bogdan Ogrizović", Zagreb (18-20h)

30.11. Dječja Kuća (Art-Kvart "Benčić"), Rijeka (18-20h)

01.12. Gradska knjižnica Zadar (18-20h)

Jeru The Damaja, porijeklom iz Brooklyna, dio je proslavljene Gang Starr fondacije, a prvi put se pojavio na pjesmi "I'm the Man" sa albuma "Daily Operation'' (1992.) već spomenute grupe Gang Starr. 1994 godine za Payday Records izdaje svoj sada classic prvijenac "The Sun Rises In The East'', a samo dvije godine kasnije sjajan "Wrath Of The Math'', oba u produkciji legendarnog DJ Premiera. Prvi put nastupio je u Hrvatskoj 1999. godine upravo na Blackout večeri u klubu Močvara, a trenutno živi i radi u Barceloni.

Phat Phillie, hrvatski je Hip-Hop aktivist i suosnivač Blackouta (zajedno sa Frxom) koji je 17.11. 1993. startao kao emisija na Radiju 1 (kasnije na Radiju 101). Blackout se prometnuo u vodeću domaću Hip-Hop produkcijsku kuću, organizatore Rap koncerata i management. Osim suizdavanja legendarnih hrvatskih Rap albuma (Blackout Project, Tram 11, Bolesna Braća, Blackout00), Phat Phillie je u Zagreb i Hrvatsku doveo preko 100 američkih rappera, a pokrenuo je i nagrađivani Rap portal blackouthiphop.com. Phillie trenutno priprema dokumentarac o Milton Maldenu, suosnivaču Sugar Hill etikete, radi kao A&R za 90's Tapes label iz Berlina te u suradnji sa Dallas Recordsom priprema kompilaciju prve zagrebačke Hip-Hope generacije, Zagreb Rap Demo (1985-1992).